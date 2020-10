Vox advierte al PP en Madrid, Andalucía y Murcia tras el no a la moción

Madrid, 22 oct (EFE).- Vox no ha tardado en reaccionar al "no" del PP a la moción de censura de este jueves lanzando varias advertencias a los gobiernos autonómicos de Madrid, Murcia y Andalucía, que se sostienen con su apoyo, pese a que su líder, Santiago Abascal, ha dicho que esos ejecutivos no corren peligro.

Abascal, tras el no de Casado: "Han dado una patada a la esperanza"

Saber más

"Si yo fuera como usted ha dicho hoy aquí, dejarían de gobernar en Madrid, Andalucía y Murcia, pero los andaluces, madrileños y murcianos pueden estar tranquilos respecto de la responsabilidad histórica de Vox", ha asegurado Abascal al responder a las duras críticas que el presidente del PP ha lanzado sobre Vox.

Pero sus líderes regionales no han tardado en lanzar serias advertencias que pueden comprometer la futura viabilidad de los ejecutivos en estas regiones, como en Andalucía donde ya se "replantea completamente" la relación con el PP.

Vox Andalucía ha sido el más rápido en reaccionar al no de Casado en la moción, porque apenas minutos después de terminar la votación en el Congreso, el grupo parlamentario en esta región ha suspendido la reunión en la que iba a participar esta tarde con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y miembros de su gabinete para seguir negociando el proyecto de Presupuestos de Andalucía del 2021.

Aunque por la tarde ha ido más allá cuando su portavoz en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha asegurado que su grupo se "replantea completamente" la relación con el PP después de la "gravísima quiebra de la confianza" que ha supuesto para ellos el discurso del presidente popular, Pablo Casado, hoy en el Congreso.

Lo dicho por el líder del PP, ha advertido, "no puede sino suponer la apertura de una serie de interrogantes e incertidumbres que nos llevan a un tiempo nuevo en nuestras relaciones con el PP".

Sin bajar el tono, sus colegas en Murcia han seguido el mismo camino. El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, "perplejo" por la intervención de Casado en el Congreso de los Diputados, ha anunciado que su partido estudiará "con lupa" los futuros acuerdos con el PP en la Región de Murcia.

Precisamente, Antelo, como portavoz municipal de esta formación en el Ayuntamiento de Murcia, ha registrado hoy una enmienda a la totalidad a los presupuestos locales de 2020, acordados por PP y CS, que conforman el Gobierno local y que cuentan con mayoría absoluta.

Tampoco el Ejecutivo de Madrid ha esquivado las advertencias de Vox, que este jueves ha sido muy gráfico con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al pedirla que "no muerda la mano del grupo político" que permitió su investidura, según ha dicho el diputado de Vox en la Asamblea regional Íñigo Henríquez de Luna.

Y le ha recordado que aunque no son socios de Gobierno, si lo son de investidura, por lo que le han pedido "lealtad", tras lamentar que el PP se haya "alineado con el consenso progre" en el Congreso.

En el Congreso también se ha manifestado sobre el próximo escenario el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha emplazado a Vox a tener "sentido de Estado, altura de miras y responsabilidad" y mantener los pactos que tiene con gobiernos de coalición de PP y Cs en estos territorios.

Bal, en rueda de prensa, ha pedido a Santiago Abascal que "ponga primero a España por delante" y relegue "el interés partidista y la visión corta, que no soluciona los problemas de los ciudadanos".