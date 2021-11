Vox afea a Junta y asocia a medidas de "Alemania nazi" exigir pasaporte Covid para "ser tratado" en hospitales

El consejero de Salud invita a Vox a "acompañarle" a hospitales para ver la diferencia entre ingresados vacunados y no vacunados

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

La diputada autonómica de Vox María José Piñero ha advertido este jueves a la Junta de que va a "tener enfrente" a su grupo "si pretende obligar a la ciudadanía a presentar certificado Covid en los centros de Atención Primaria, hospitales, o en los lugares de ocio", y ha manifestado que "determinar quién puede ser tratado en base a un certificado es lo que hacía la Alemania nazi".

Así se lo ha trasladado la diputada de Vox al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP-A), en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde María José Piñero ha advertido además de que su partido "volverá a los tribunales" si la Junta "implanta esta medida" en relación al certificado Covid, igual que acudió al Tribunal Constitucional contra los estados de alarma decretados por el Gobierno central durante la pandemia.

Tras recordar además que Vox "impidió" en el Parlamento que "se tramitara de urgencia la modificación de la Ley de Salud Pública de Andalucía para que el gobierno autonómico pudiera, sin mediar el poder judicial, tomar medidas de confinamiento", ha remarcado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "denegó a la Junta la implantación del certificado Covid" el pasado verano, y luego el Tribunal Supremo "desestimó el recurso" que interpuso el Gobierno andaluz contra dicho fallo del alto tribunal andaluz.

"Ahora quieren evitar que las personas no vacunadas tengan derecho a la sanidad", le ha reprochado la diputada de Vox a Jesús Aguirre, quien ha respondido cuestionando si en dicho partido eran "conscientes de que estamos en una pandemia" o si "están en un mundo Yupi", y al respecto ha puesto de relieve que "hay 11.800 fallecidos en Andalucía como consecuencia de la pandemia" y "la esperanza de vida ha bajado en un año y medio" de crisis sanitaria.

EL PASAPORTE COVID COMO "MEDIDA PREVENTIVA"

El consejero ha confirmado que su departamento "propondrá al comité de expertos" que le asesora en la pandemia "incorporar progresivamente el pasaporte Covid en Andalucía como medida preventiva ante determinadas situaciones, más si cabe cuando la vacuna ya está al alcance del 100% de la población", según ha abundado Aguirre, que ha agregado que "los informes técnicos nos avalan perfectamente", por lo que en la Junta esperan "conseguir el plácet del TSJA y empezar a utilizar el pasaporte Covid en determinadas situaciones".

María José Piñero le ha respondido criticando que "todos los partidos menos Vox van a coartar libertades de los ciudadanos, y sin criterio científico que lo avalen", y al respecto ha sostenido que "los vacunados contagian igual que los no vacunados, la vacuna no protege del contagio, y un vacunado puede transmitir la enfermedad a otro que esté vacunado o no lo esté".

Ha agregado que simplemente "manifestar" la opción de "prohibir la sanidad pública a los no vacunados debe ser sancionada", y ha subrayado que "privar los derechos fundamentales, como la libertad individual, es lo que llevan a cabo los países comunistas".

La parlamentaria de Vox ha concluido que, "hoy en día, con una tasa superior al 80% de vacunación y con un bajo índice de ingresos hospitalarios, no se justifica una medida tan drástica", si no es porque "quieran estigmatizar al no vacunado atentando al derecho a la privacidad, la protección de datos, la intimidad y la libertad", y Vox "va a estar ahí en la defensa contra el abuso de poder de la administración", ha sentenciado.

El consejero ha respondido a la diputada invitándole a que le "acompañara" en una visita a un hospital y "viera las UCI, las plantas hospitalarias, la edad media y la diferencia que hay entre vacunados y no vacunados a la hora de ingresos o de los propios fallecimientos, que vea que es tres veces superior la capacidad que tiene de contaminar un no vacunado".

Aguirre ha aprovechado para señalar que ha pedido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que "el tema del pasaporte Covid como forma de disuadir y fomentar la vacunación entre quienes no han querido vacunarse, y garantizar a aquellos que están vacunados el máximo de calidad desde el punto de vista asistencial es un tema que el Ministerio coordinara a través de una ley de pandemias".

El consejero ha concluido subrayado que la Junta va a "intentar" la exigencia de ese pasaporte "siempre que tengamos el plácet del TSJA en beneficio de toda la sociedad andaluza y de todo el que se ha vacunado", y realizando un nuevo llamamiento a la vacunación de quien aún no lo ha hecho.