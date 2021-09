Vox afirma que apoyará la moción de Ciudadanos en la que se exige al Gobierno transparencia por el rescate a Plus Ultra

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La senadora de Vox, Yolanda Merelo, ha afirmado este miércoles en el Senado que su formación política apoyará la moción que presentó Ciudadanos en la que se exige al Gobierno transparencia por el rescate a Plus Ultra Líneas Aéreas.

"Esta moción que propone Ciudadanos nos parece necesaria porque insta al Gobierno a decir la verdad a todos los españoles de lo que hay detrás de la vergonzosa ayuda que se ha prestado a la empresa chavista Plus Ultra". Así lo ha manifestado este miércoles en el Hemiciclo la senadora de Vox.

El Consejo de Ministros dio el pasado mes de marzo 'luz verde' al rescate público de la aerolínea Plus Ultra por valor de 53 millones de euros a través de dos préstamos financieros en una operación "necesaria" debido al "carácter estratégico" de la compañía, según indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Esta empresa, según Merelo, nunca había dado beneficios y ocupaba el puesto 166 en el ranking de tráfico de pasajeros y las rutas que cubría ya eran satisfechas por otras empresas españolas. "¿Cómo es posible que pasen estas cosas tan graves en nuestras narices?, ¿quién controla la gestión de los fondos de apoyo a la solvencia? Cada vez resulta más evidente que el rescate de esta aerolínea fue una decisión política", ha comentado.

En la misma línea, ha pedido la nulidad de las ayudas concedidas a Plus Ultra, y ha asegurado que este hecho es "una alerta" que pone en preaviso de que "algo no va bien": "¿Qué favores pagan con Plus Ultra? Nos preocupa que se sientan con impunidad para hacer lo que quieran, incluso regalar millones a fondo perdido", ha criticado la senadora.

Asimismo, ha arremetido contra el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jose Luis Ábalos, por, a su juicio, demostrar su cercanía con el Gobierno de Venezuela. "La falta de escrúpulos se personifica en Ábalos, que no pierde ocasión de demostrar su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro. Siempre miente, se contradice y mina la credibilidad de este Gobierno", ha zanjado.

Finalmente, Merelo ha confirmado que Vox votará a favor de la propuesta de Ciudadanos en este asunto al tiempo que ha lamentado que la formación 'naranja' no haya aceptado las enmiendas de Vox.