Vox afirma no haber negociado con Gobierno su abstención a decreto fondos UE

Madrid, 28 ene (EFE).- El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este jueves que no han negociado con el Gobierno su abstención a convalidar el decreto sobre los fondos europeos y ha dicho que, aunque hubieran conocido de antemano el resultado final de la votación, se hubieran abstenido igualmente.

Además, ha recalcado que lo hubieran hecho porque su interés es que los 140.000 millones de euros lleguen cuanto antes a los comerciantes, hoteleros y autónomos a quienes se les ha obligado a cerrar sus negocios por la pandemia.

"Hay que indemnizarles cuanto antes", ha afirmado, porque tanto el Ejecutivo como las comunidades autónomas "les han impedido trabajar".

Ha insistido en que Vox no ha negociado con el Ejecutivo el sentido de su voto en la convalidación de este real decreto, que ha salido adelante gracias a su abstención: "No lo hemos hecho en los dos últimos años y no lo hemos en los últimos días", ha dicho.

Estos fondos, ha subrayado, tienen que llegar independientemente del gobierno que haya, aunque ha advertido que quieren introducir enmiendas en el proceso de tramitación para garantizar que haya auditorías y mecanismos de control y no se produzcan irregularidades, con el fin de que el reparto no esté "al albur de los intereses de un partido u otro".

De hecho, el que ya haya empezado a haber "peleas" entre el Gobierno y las comunidades sobre la gestión de los fondos pone de relieve "cuán gravoso e ineficiente" es el sistema autonómico, y Vox -ha señalado Espinosa de los Monteros- no quiere que se repita lo que está sucediendo con la gestión sanitaria de la pandemia, "que nadie sabe quien manda".