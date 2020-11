Vox afirma que es el "único socio posible" del Gobierno andaluz y apostará "siempre por la estabilidad" en Andalucía

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Vox ha garantizado este miércoles, tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos sobre el Presupuesto de la comunidad para 2021, que va a apostar "siempre por la estabilidad" en Andalucía y ha valorado que el Ejecutivo haya "asumido" que son el único "socio posible y cabal".

En rueda de prensa para valorar el acuerdo presupuestario, el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, ha manifestado que se ha alcanzado un pacto positivo y beneficioso para el conjunto de la ciudadanía tanto por "lo que dice como por lo que no dice".

Ha resaltado el talante negociador del Gobierno andaluz y de los partidos que lo sustentan, y ha querido dejar claro que Vox va a apostar "siempre por la estabilidad" en Andalucía, aún más en estos momentos de zozobra, algo que, según ha recalcado, han dicho desde el principio de la legislatura y, en ningún momento, han llegado a insinuar lo contrario.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que el entendimiento es más fácil cuando desde la Junta "se asume que no sólo somos el socio preferente, sino que además somos el único socio posible y cabal", y, por ello, se volvieron a sentar a negociar, cuando se dieron por "cerradas" las conversaciones con PSOE-A y Adelante Andalucía.

Al hilo de los contactos que ha mantenido la Junta con PSOE y Adelante, ha expuesto que desde Vox no ponían "cordones sanitarios, pero no estamos interesados ni obligados a buscaracuerdos con partidos en las antípodas ideológicas, morales y éticas a las nuestras". "No prohibimos al Gobierno de la Junta que lo haga pero nos reservamos manifestar nuestro apoyo a unas cuentas pactadas con una izquierda, toda ella filoterrorista, con tics comunistas y liberticidas en lo social y lo económico que perfectamente podría contener puntos que nosotros no podríamos asumir", ha dicho.

Finalmente ambos partidos han decidido presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos --que este miércoles se somete al debate de totalidad en el Parlamento-- y Vox ha suscrito un acuerdo presupuestario con el Gobierno que incluye unos puntos que, según Hernández, eran conocidos por la Consejería de Hacienda desde finales de septiembre.

"No hemos cambiado ni aumentado, salvo una o dos excepciones de última hora de carácter menor, el contenido ni la extensión de los puntos de las peticiones", según ha dicho Hernández, quien ha negado cualquier "rabieta o pataleta" de su partido en este proceso de negociación.

"Si hubiese existido esa rabieta o pataleta de la que hablan algunos medios, habríamosaumentado y modificado nuestras exigencias", ha dicho Hernández.

Ha recalcado que "el Gobierno ha hecho un esfuerzo que valoramos para recuperar la confianza de Vox que venía dañada por lo que ya saben", en referencia a las tensas relaciones que existen entre PP y Vox a nivel nacional.

"Esa cuestión no ha sido nunca un obstáculo para la firma de estos acuerdos, simplemente era una dificultad sobrevenida", ha apuntado el portavoz, insistiendo que lo que se ha puesto de manifiesto es que Vox no es sólo "un socio prioritario, sino necesario, y el único socio posible del actual Gobierno andaluz".