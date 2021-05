Vox Andalucía rechaza negociar un nuevo presupuesto hasta que se cumplan puntos pendientes

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha considerado que "no parece lógico y no tendría sentido que intentásemos llegar a un acuerdo sobre un nuevo presupuesto cuando hay puntos pendientes que no se han cumplido" de los acuerdos anteriores. "Hasta que no se cumplan los puntos que quedan pendientes, llegar a un nuevo presupuesto sería absurdo", ha dicho.

En declaraciones a los periodistas antes de un acto en la Catedral de Málaga, Gavira ha señalado que las últimas manifestaciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, "se corresponden con una reivindicación que llevamos haciendo hace algún tiempo de que se cumpla lo que está acordado, no solo los tres acuerdos presupuestarios sino también lo que se pactó con el PP que hace que Juanma Moreno sea presidente de la Junta".

Así, ha señalado que "no es posible negociar los presupuestos de 2022 cuando, como se ha podido comprobar en la comisión bilateral, hay muchos acuerdos que no se han llevado a cabo, puntos pendientes de resolver".

Ha señalado que las auditorias del sector instrumental "es uno de los puntos al que llegamos en el primer acuerdo presupuestario", apuntando que "pensamos que se han hecho y están obrando con base en dichos documentos, pero nosotros no los conocemos cuando es un punto del acuerdo".

"Ahora estamos en el núcleo central de la legislatura, quedan pocos meses para que finalice, si no hay elecciones anticipadas como nosotros pretendemos, y de lo que se trata es de que se cumpla lo acordado, llegar a nuevos acuerdos quedando cosas pendientes no es lo más recomendable", ha incidido el parlamentario de Vox.

Ha reiterado que a partir de ahora Vox "no va a apoyar cualquier iniciativa que traiga el Gobierno andaluz que no tenga la firma nuestra", diciendo a PP y Cs que pueden "buscarse otros aliados". Así, ha dicho que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "siempre habla de que le tiende la mano, pues que se la coja Moreno y llegue a acuerdos con ellos si pueden y al final se demostrará lo que decimos de que casi son lo mismo".

INESTABILIDAD

Ha considerado que Cs, "y no lo decimos nosotros sino los propios dirigentes históricos", es "un partido que está muerto" y ha advertido de que "si está en esa situación es posible que el PSOE, que tiene tentáculos aún y muy poderosos en la Junta, convenza a algunos diputados de Cs y pueda hacerse una moción de censura".

"Ante ese grado de inestabilidad, pretendemos que Moreno, en un acto de responsabilidad con Andalucía, si ve que eso puede suceder se anticipe como ha pasado en Madrid y convoque elecciones", ha asegurado Gavira, apuntando que les gustaría que las elecciones "fueran mañana mismo, pero como no puede ser porque lo impide la ley electoral queremos que sea cuanto antes".

"Queremos que haya elecciones cuanto antes porque nos da miedo, terror, que el Gobierno de Andalucía caiga nuevamente en manos de los socialistas", ha aseverado Gavira, quien ha instado a Moreno a que "si habla de que las encuestas le van bien, que podría convocar elecciones, si tanto quiere a Andalucía, que las convoque". "Estamos pidiendo elecciones porque nos da miedo la inestabilidad del Gobierno andaluz", ha señalado.

El parlamentario de Vox ha considerado que "agotada no está la legislatura" y cuestionado sobre qué tendría que ocurrir para que la formación diera estabilidad parlamentaria al Gobierno andaluz, ha dicho que "que se cumplan los acuerdos presupuestarios, que se cumpla el acuerdo de investidura", apuntando que "el efecto llamada que hace la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, el otro día está en contra del acuerdo de investidura que hace que Moreno sea presidente".

Ha destacado "el ejercicio de responsabilidad" de Vox que, según ha explicado, ha apoyado decretos ley "porque iban a favor de los sectores que más lo están necesitando, habiendo cuestiones con las que no estábamos de acuerdo, que no nos gustaban".

Así, ha señalado que "no estamos hablando de permanecer impasible a lo que está sucediendo en Ceuta con esos menores, se trata de que lo que ha pasado allí ha sido una invasión y las administraciones tanto la Nacional como la autonómica están siendo cómplices con esa invasión y nosotros en eso no podemos estar, nuestro sentido de la responsabilidad, nuestro deber con España, nos impide apoyar eso".

"Lo de Cs es inestabilidad del Gobierno, el prestar apoyos depende del grado de cumplimientos de los acuerdos y uno de ellos está relacionado con lo que está pasando en Ceuta ahora", ha resumido.

LEY DE SALUD PÚBLICA

Respecto a la modificación de la Ley de Salud Pública, ha explicado que "para que se aprobase este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz tendría que haber un acuerdo unánime" y ha dicho que Vox no está a favor de ese acuerdo "porque puede recoger restricciones de derechos y libertades fundamentales con las que nosotros no estamos de acuerdo".

"Es que esa ley no va a ir esta semana al Parlamento porque para que entre en el próximo pleno hace falta el acuerdo unánime de todo el mundo y ¿va a estar Vox acuerdo con ese acuerdo unánime? No", ha aseverado Gavira, quien ha apuntado a que "el trámite parlamentario es largo e incluso puede ser que la legislatura acabe antes".

Además, ha señalado que Moreno es desde noviembre de 2020 la autoridad delegada en materia de salud, por lo que "quien quiera responsabilizar de los horarios o del toque de queda sabe a quién se tiene que dirigir, que es al presidente de la Junta", ha finalizado.