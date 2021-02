Vox anuncia que no apoyará ninguna iniciativa en Andalucía sin "pin parental"

Sevilla, 25 feb (EFE).- El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado este jueves que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno regional de PP y Ciudadanos mientras no se implante "de una forma suficiente y satisfactoria" el llamado "pin parental".

"No cuenten con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos, lo cual no solo es un derecho de los progenitores, es ante todo su obligación", ha espetado Hernández durante la sesión de control parlamentario al Gobierno.

En su respuesta el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sostenido que el Gobierno "ha cumplido siempre lo firmado y lo ha hecho con el máximo respeto", por lo que ha emplazado a Hernández a "decidir si quiere hacer el juego a la izquierda de los cuarenta años" en Andalucía.

"Estamos en mitad de la legislatura y está en su derecho, pero sepa que los ciudadanos responden y saben lo que se hace y lo que no", ha emplazado Moreno a Hernández, a quien ha recordado además que ha soportado "insultos injustos" y "palabras muy gruesas" desde las filas de Vox "sin hacer jamás un reproche".