Vox asegura que el denostado modelo judicial polaco es copiado del español

Madrid, 13 abr (EFE).- El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha apoyado las quejas que tres de las cuatro asociaciones judiciales han trasladado a la Comisión Europea y ha subrayado que el modelo de reparto de jueces en España es el que han copiado los polacos, denunciado por este organismo por falta de independencia.

De este modo, en una rueda de prensa en el Congreso ha respaldado a los más de 2.500 jueces españoles que han solicitado a la CE que si el Gobierno continúa desatendiendo las recomendaciones de Europa, se inicie un procedimiento para constatar "el riesgo claro de violación grave del Estado de derecho" en España.

"No me extraña que se quejen porque el sistema no tiene ningún sentido" al ser los políticos los que se reparten los jueces, una fórmula en la que -ha recordado- han participado el PSOE, PP y Podemos.

Espinosa de los Monteros ha defendido, en todo caso, que el Consejo General del Poder Judicial debería se elegido por los propios jueces.

Por otro lado, y sobre las acusaciones de Podemos de que Vox es un partido fascista, homófobo y machista, argumentos que ha utilizado la formación morada para justificar los altercados en el barrio madrileño Vallecas de hace unos días durante un mitin de Santiago Abascal, el portavoz ha subrayado que si hay un partido "que ha demostrado con creces lo que es el machismo es Podemos".

A la vista de lo que ha trascendido sobre la organización del partido de Pablo Iglesias, ha explicado Espinosa de los Monteros, se empieza a entender "esa intensidad de las mujeres de Podemos por combatir el machismo, esas obsesiones que tienen. Es lógico que estén preocupadas por el machismo, lo sufren cada día".

El diputado de Cs Guillermo Díaz se ha referido también a la "visita virtual" a final de este mes que hará la Comisión Europea, atendiendo a las protestas de los magistrados, y ha defendido el posicionamiento que ha tenido siempre su partido "de intentar frenar el mercadeo de jueces".

Ha criticado además que el PP y al PSOE consigan ponerse de acuerdo para repartirse el Consejo General del Poder Judicial y RTVE pero no para sacar adelante unos Presupuestos o el estado de alarma.