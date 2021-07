Vox asegura que "si no va a haber referéndum no será gracias a Pedro Sánchez" sino a que estarán vigilantes

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha sostenido este jueves que la palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vale nada: "Si no va a haber referéndum, no va a ser gracias a Pedro Sánchez, va a ser gracias a los que estaremos vigilantes de que no se produzca".

"A la mínima que se vuelva a romper el orden constitucional, lo volveremos a hacer", ha dicho en referencia a que volverán a acudir a los tribunales, en declaraciones a los medios en una visita al Mobile World Congress (MWC) junto al líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, y a la diputada en el Congreso Mireia Borrás.

Espinosa, que ha criticado que se haya indultado a los dirigentes independentistas que cumplían penas de prisión, ha asegurado que todavía hay tiempo para revertir los indultos, y ha acusado al PSOE de estarse "podemizando", lo que ve como una mala noticia para España.

EL REY EN BARCELONA

Garriga ha lamentado las protestas por la presencia de los Reyes en Barcelona por los premios de la Fundación Princesa de Girona (FpdGI): "Esos de la mal llamada concordia y convivencia estarán en las calles quemando fotos del rey" y llamando a la confrontación, ha dicho.

Ha asegurado que Vox está orgulloso de recibir al Rey en Cataluña frente a los desprecios que ve en el Govern y el Ayuntamiento, y Espinosa ha resaltado que Cataluña tiene la "triple desgracia de estar gobernada por Ada Colau en la capital, por los separatistas en la Generalitat y por los socialistas comunistas" en el Gobierno central.