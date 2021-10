Vox Asturias califica de "vergüenza" el "abrazo del oso" entre Pumares (Foro) y Barbón sobre la cooficialidad

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco, ha calificado de "vergüenza" el arranque de la sesión de tarde de la segunda jornada del Debate de Orientación Política en el que el portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha anunciado su apoyo a la reforma del Estatuto de Atonomía incluyendo la oficialidad del asturiano si se aceptan una serie de condiciones.

Para Blanco, el agradecimiento del presidente, el socialista Adrián Barbón, a su anuncio y la invitación a reflexionar también a Izquierda Unida y Podemos sobre las condiciones, incluidas reformas de carácter fiscal, evidencian un "abrazo del oso" entre Pumares y Barbón, con el objetivo, cree, de retrasar el proceso para que no se lleve a cabo.

"No sabían cómo salir del lío en el que se han metido entre los dos", ha dicho, ironizando con que el propio presidente hubiese ayudado a redactar la intervención del portavoz de Foro, e incluso apuntando la posibilidad de que hayan negociado la Alcaldía de Gijón para la presidenta de Foro y exalcaldesa, Carmen Moriyón.

Asimismo, Blanco ha agradecido intervenir en último lugar en el debate --turno que le corresponde como representante de la formación con menor representatividad del parlamento autonómico--, para poder dar su opinión sobre el anuncio de Pumares que, aseguró, le hizo cambiar la intervención que tenía prevista.

El diputado de Vox, asimismo, ha reiterado su posición contraria a la oficialidad y ha aseverado que "no hay alternativa a la obligatoriedad". "Me encantan los bables, no quiero una sola lengua para toda Asturias", ha apuntillado, añadiendo que la lengua natal de los asturianos "es el español".

Según Blanco, "el señor Pumares descubre que el voto de un diputado puede determinar la reforma del Estatuto después de 40 años", al tiempo que ha acusado al presidente del Principado de "mentir" a los asturiano o no conocer "las consecuencias jurídicas de las promesas electorales que hace" relativas a la cooficialidad.

Por otra parte, el diputado de Vox reprochó a Barbón la "autocomplacencia" de su intervención de este lunes sobre la gestión y los planes de su Ejecutivo. "No faltó medalla que se colgara ayer", le dijo, criticando que se refiriese como méritos de su gestión a actuaciones que son ajenas a sus competencias.

Además de agradecer que Barbón no le incluya en sus negociaciones, "eso sí, de forma afable", Ignacio Blanco ha sostenido que quienes no votan a Barbón son los 105.000 asturianos que se fueron a buscar trabajo fuera de Asturias, en muchos casos a ese Madrid "que tanto critica".

El diputado de Vox, que en varios momentos recriminó al presidente que mirase el móvil durante su intervención, hizo también referencia a las tasas de paro, a las consecuencias de la descarbonización express para la industria asturiana, o a lo que considera déficit en políticas públicas en el ámbito educativo, sanitario o de servicios sociales.

Asimismo, ha instado a Barbón a explicar "cuál es el 'plan b' si no llegan los 2.900 millones de fondos europeos". "El futuro de Asturias no pasa por las políticas del PSOE, que solo siguen implantándose porque aquellos que no le votan marcharon de Asturias", ha remarcado.