Vox aumentará la exigencia a PP y Cs en el ayuntamiento de Madrid

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha adelantado que aumentará la exigencia a PP y Ciudadanos para el cumplimiento de las medidas contempladas en los denominados acuerdos de la Villa durante los dos años que restan de legislatura.

Los cuatro ediles de Vox en el Consistorio madrileño han hecho balance este lunes del ecuador de la legislatura, con unos 'Acuerdos de la Villa' con 352 medidas pactadas, y se han mostrado satisfecho del "duro trabajo" realizado.

Durante un acto en el centenario restaurante 'Casa Ciriaco', el portavoz, Javier Ortega Smith, ha recalcado que aumentarán la "exigencia al equipo municipal" para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en distritos, en plenos y para la investidura. "Desde el día uno de firmarse los acuerdos de investidura hemos tenido que estar exigiendo una y otra vez que se cumplan los acuerdos. Es tremendo el esfuerzo que nos obliga a hacer este equipo de gobierno para que cumplan con lo pactado", ha lamentado.

En este sentido, ha apuntado que PP y Cs "intentan hacerse los remolones" cuando algo que han firmado no les gusta, además de que las propias discrepancias en el seno de la coalición al frente del Ayuntamiento influye en la falta de cumplimiento de estos acuerdos e impide que se lleven a cabo con celeridad. "No es negociable, se tiene que cumplir sí o sí porque no es una cuestión con este grupo municipal, es una cuestión con los miles de madrileños que confían en nosotros", ha enfatizado.

También se ha comprometido a llevar a cabo "más trabajo y más compromiso" con los madrileños y ha recalcado que tendrán mucha "más exigencia" a la hora de controlar el gasto del presupuesto municipal. "Cada euro que no se destina a generar empleo o a los servicios fundamentales de sanidad, seguridad, limpieza y obras básicas es un dinero que se le está robando a los madrileños", ha argumentado.

BALANCE DEL ECUADOR DE LEGISLATURA

En la rueda de prensa, Ortega Smith y los concejales Pedro Fernández, Arantxa Caballero y Fernando Martínez Vidal han hecho balance de unos dos años en los que el grupo ha presentado 540 proposiciones en los Plenos de Distrito y más de medio centenar de propuestas que han salido adelante en el Pleno de Cibeles.

Pero sobre todo, según ha destacado el portavoz en el Ayuntamiento, Vox ha traído "aire fresco" a la política madrileño, donde ha llegado para "confrontar ideológicamente" con la izquierda "en todo lo que la derechita cobarde" de PP y Cs no se ha atrevido a hacer porque "les da miedo" hacer cosas que no gustan a la izquierda.

En esta línea, entre otras cuestiones, se ha felicitado de haber logrado desatascar proyectos que llevaban años paralizados como Madrid Nuevo Norte o Colonia Campamento y ha destacado su apuesta por el impulso medioambiental con propuestas como el carril bici del eje Castelana-Recoletos o la renaturalización del río Manzanares.

MADRID CENTRAL

Respecto a Madrid Central, Vox ha admitido que no les gusta el Plan de Movilidad planteado por el Ayuntamiento para sustituirlo y ha indicado que trasladarán sus propuestas en este sentido al equipo de gobierno al entender que introduce modificaciones pero "mantiene intactas" las cuestiones que más problemas han generado a los madrileños.

En cualquier caso, ha indicado que esperan que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cumpla con su compromiso de acabar con Madrid Central. "Revertir no es reconvertir", ha señalado Martínez Vidal, que ha apuntado a que el regidor "tiene algún problema con su socio de gobierno", Ciudadanos.

Ante los restos que restan de legislatura, los ediles de Vox han apuntado al control del gasto público y de las subvenciones, nuevos proyectos de desarrollo urbano, vivienda social, medidas para la creación de empleo apoyo al comercio centenario o mejoras retributivas para la Policía Municipal o mejores dotaciones para Samur y Bomberos.

También ha destacado su apuesta por la protección "de todas las víctimas", independientemente de su sexo, proyectos de fomento de la cultura, el turismo y el deporte como la pista del Club de Fútbol de San Fermín, la Escuela Municipal de Tauromaquia o el impulso del Premio Margarita Salas de investigación científica.