Vox califica de "atropello a la libertad" la ley de memoria democrática

Zaragoza, 20 jul (EFE).- El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha calificado la ley de memoria democrática que se aprueba este martes en Consejo de Ministros de "atropello a la libertad del conjunto de los españoles" y ha reiterado que la recurrirán al Tribunal Constitucional (TC).

"La historia es para los historiadores", ha afirmado en declaraciones a los medios en Zaragoza el portavoz parlamentario de Vox, quien ha criticado que el Gobierno amenace con sanciones o con una fiscalía a todos aquellos que tengan "una idea diferente".

En ese sentido, ha criticado la creación de una fiscalía para perseguir "todo aquello que no concuerde con el consenso progre", en referencia al fiscal especializado en materia de memoria democrática y derechos humanos.

Espinosa de los Monteros ha pedido respeto a la diversidad en el ámbito de lo político y de lo ideológico porque "en eso consiste la democracia".

"En España, por lo menos, hay una mitad que piensa distinta que la otra", ha añadido el dirigente de Vox, quien ha alertado de que lo que pretende esta ley es "ir amedrentando a quienes tienen una versión distinta de la historia".

En esta línea, si ya les parecía "grave" la ley de memoria histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, consolidada por el PP al no ser derogada, creen que ésta da "un paso más allá" y por ello la recurrirán y derogarán si están en posición de hacerlo, ha dicho.

Ha achacado esta norma a los "globalistas" que pretenden imponer una "agenda única" para el conjunto de las naciones que borre la historia propia de cada nación.

Sobre todos los descendientes de represaliados de la Guerra Civil y de la dictadura franquista que siguen buscando los restos de sus familiares, ha defendido una propuesta para que se puedan abrir fosas y recuperar los restos de todos los españoles, independientemente del bando en el que lucharan en la contienda.

"No queremos que los españoles tengan que juzgar a sus abuelos", ha remarcado Espinosa de los Monteros, quien ha recalcado que hay suficientes problemas hoy en día como para entrar en cuestiones históricas y para estar "constantemente" abriendo "heridas del pasado".

En cuanto a las declaraciones de Ignacio Camuñas - exvicepresidente de Vox, formación que abandonó en 2014- en las que negaba que el levantamiento franquista del 18 de julio fuera un golpe de Estado, ha señalado que "las interpretaciones de la historia son libres".

En primer lugar, ha afirmado no saber quién era Camuñas y, posteriormente, se ha referido a él como "una persona que fue ministro con UCD".

En todo caso, el portavoz de Vox ha recalcado que le preocuparía que lo que dijo su excompañero de partido lo pudiera perseguir un fiscal.

"Se podrá rebatir, se podrá no estar de acuerdo. En eso consiste la libertad, en que se puedan ofrecer distintas interpretaciones de la historia", ha remachado Espinosa de los Monteros, quien ha dicho también que todos los días oye relatos de la guerra que no le gustan o le parecen "incompletos" o "injustos", pero que eso no los convierte en delitos de odio.