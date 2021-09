Vox critica que haya "delincuentes" en la mesa de diálogo de Cataluña, que califican de mesa de la traición

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha calificado de mesa de la traición la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, y ha criticado que haya "delincuentes" que vayan en representación de las sociedad catalana, en referencia a miembros de la delegación de Junts como los políticos que estuvieron en prisión Jordi Sànchez y Jordi Turull.

En rueda de prensa este martes en el Parlament, ha sostenido que las verdaderas mesas de diálogo en las democracias son las cámaras legislativas, y ha comparado la mesa de diálogo con "el camarote de lo Hermanos Marx".

"Hasta el último momento no se sabe si van delincuentes, si va un presidente, si va otro; no te dicen la hora, no han preparado el orden del día, porque no saben de qué hablarán", ha censurado Garriga, que considera que la mesa de diálogo va a acabar con más división y enfrentamiento de los españoles, en sus palabras.

El portavoz de Vox ha vaticinado que tras la mesa de diálogo el Gobierno central dotará al Govern de "más recursos económicos y de más competencias para que España ahonde en esta división", y ha calificado de falta de respeto la delegación de Junts para la mesa.

Garriga ha valorado la crisis del Govern como una "especie de batallas mediática de ver quien lleva al peor", y en este caso se lleva la palma quien lleva a delincuentes, ha dicho textualmente, en referencia a Turull y Sànchez.