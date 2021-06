VOX critica el uso partidista de la bandera LGBT al celebrar el Orgullo

Segovia, 26 jun (EFE).- El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith-Molina, ha criticado este sábado el uso partidista de formaciones políticas que muestran la bandera LGBT en la época en que se celebra el Orgullo Gay.

El diputado ha visitado Segovia con motivo de la inauguración de la sede de su partido en la ciudad y los medios de comunicación han pedido que evaluara el robo de una bandera LGTB que ha denunciado este sábado el Ayuntamiento de la localidad segoviana de Torrecaballeros tras colocarlo en su fachada.

"No hay que estarles marcando, permítanme que lo diga, como si estuviéramos en otras épocas donde a los judíos le ponían una cruz", ha manifestado.

Ortega Smith ha comenzado por señalar que Vox tiene la misma opinión respecto a los homosexuales que con los heterosexuales: "Todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y toda nuestra admiración y protección... Pero, ¿Por la condición de homosexuales? No, por la condición de españoles".

Para aclarar su opinión "de una manera gráfica", el también concejal en el Ayuntamiento de Madrid ha explicado que "todos los partidos utilizan estas épocas del año, con lo de la cabalgata y por la semana del Orgullo Gay, el poner al lado del símbolo de su partido la bandera esta tricolor, o del arcoíris del movimiento LGBTI".

"Nosotros decimos que basta con poner al lado la bandera de España, porque la bandera de España no hace exclusiones, acoge a todos los españoles, y no hay que estarles marcando, permítanme que lo diga, como si estuviéramos en otras época, donde a los judíos le ponían una cruz", ha expresado.

"¿Pero por qué hay que marcarle si es gay o no, a mí la opinión, su orientación sexual me da lo mismo, no se lo voy preguntado... Sea usted gay o no lo sea, va a tener usted los mismos derechos, pero tampoco va a tener privilegios por eso", ha opinado.

"Es que parece que algunos que viven del 'lobby gay' lo que quieren es que haya unos derechos especiales, que reciban subvenciones, que puedan hacer negocio, que se les trate con preferencia al resto", ha manifestado, antes de señalar que, con igualdad de derechos, "importa muy poco con quién se acuesta usted y con quién se levanta".

Ha precisado que, si le preguntan si Vox condena cualquier ataque a una persona por su condición homosexual, la respuesta es que "exactamente igual que cuando atacan a una persona por su condición heterosexual, por su raza, por su religión, o por su opinión política". (foto)