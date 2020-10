Vox critica que el PP descarte apoyar la moción de censura y le recuerda que "la unidad se demuestra con gestos"

Recalca que la estabilidad de los gobiernos autonómicos no peligra aunque los de Casado voten en contra

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha criticado este martes al Partido Popular por haber descartado dar su apoyo a la moción de censura que la formación defiende a partir de este miércoles al tiempo que le ha recordado que "la unidad se demuestra con gestos".

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Ortega Smith ha lamentado que el partido que dirige Pablo Casado haya apelado a la reunificación de la derecha y que, al mismo tiempo, haya desperdiciado "la primera oportunidad" en el parlamento para presentarse unidos.

En esta línea, el dirigente de Vox ha defendido la moción de censura, un movimiento que, a su juicio, inquieta al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Si le fuese a fortalecer no se les vería tan preocupados. Lo que ha fortalecido al Gobierno son gobiernos como los del PP cuando no aplicaron el 155 en Cataluña", ha opinado.

Así, Ortega Smith ha insistido en que lo que ha dado fuerza al Ejecutivo de coalición ha sido la "oposición contemplativa" de los 'populares', que no apoyan una iniciativa que busca denunciar la "terrible situación" en la que se encuentra España y mostrar, además, que hay una "alternativa" al "gobierno de la ruina".

Con todo, el secretario general del partido que lidera Santiago Abascal ha insistido en que, aunque el PP no apoye la moción, los gobiernos autonómicos apoyados por Vox no corren peligro. "Lo que haga el PP no nos afecta lo más mínimo; allá él y su responsabilidad con sus votantes. Nosotros no somos como ellos, jamás haríamos revanchismo político. Aguantaremos que nos desprecien y nos insulten antes de que la izquierda entre en Andalucía, en Murcia o en Madrid", ha aseverado.

EL PP, COMO "VACAS EN EL CANTÁBRICO" ANTE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

En esta línea, el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, ha lamentado que el PP tenga, hoy por hoy, "más en común con el PSOE" que con su partido. "Hasta hace poco yo pensaba que el PP defendía otras ideas. Conforme hemos ido conociendo a los políticos uno se va dando cuenta que el PP a quien más se parece no es a un votante del PP, sino a un político socialista", ha sostenido.

En este contexto, el portavoz de Vox ha recordado que su partido ha dado "la oportunidad" a Casado para liderar con su apoyo la moción de censura contra el "peor gobierno de la historia de la democracia".

Por todo ello, ha descartado que esta iniciativa anunciada por Abascal a finales de julio y que concluirá el jueves con la votación de los grupos sea un movimiento de Vox para debilitar al PP. "Es contra el gobierno socialista comunista. Contra una izquierda cada vez más radical y el nacionalismo separatista excluyente", ha recalcado.

Siguiendo la línea de Ortega Smith, el portavoz de Vox ha denunciado la "coexistencia contemplativa" de los 'populares', que están como "las vacas en el Cantábrico". "Nosotros no podemos. Es nuestra responsabilidad: hemos venido a la política para generar un cambio", ha zanjado.