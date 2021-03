Vox da por hecho que el Parlamento Europeo levantará la inmunidad de Puigdemont y exige que se reactive la euroorden

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, está convencido de que la Eurocámara levantará este lunes la inmunidad parlamentaria al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha exigido que, tras esa decisión, se reactive la euroorden cursada tras su fuga por el juez Pablo Llanera para su entrega a España.

"Puigdemont, a prisión", ha dicho Buxadé en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional del partido cuando se le ha preguntado por la votación que tendrá lugar en unas horas en la Cámara europea.

El portavoz del partido ha dado por hecho que la institución retirará la inmunidad "a los tres españoles fugados", en referencia tanto a Puigdemont como a sus exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín. "Confiamos en que se levante y en que esta cuestión se lleve otra vez ante el tribunal belga que debe decidir sobre la orden de entrega cursada por Llarena", ha abundado, denunciando la "rebeldía" demostrada en su momento por ese tribunal al no cumplir el requerimiento de la Justicia española.

TONO BAJO DE PP Y PSOE EN BRUSELAS

Además, Buxadé ha aprovechado para presumir del trabajo que, según ha dicho, ha hecho Vox desde su desembarco en la Eurocámara en contra de los independentistas y su vulneración del ordenamiento constitucional, una labor que ha contrastado con el "tono bajo" que, a su juicio, han mantenido en Bruselas tradicionalmente con estas cuestiones tanto el PP como el PSOE.

"España está en la comunidad europea desde 1985 pero parece que nadie ha estado defendiendo la unidad nacional", se ha lamentado, incidiendo en que Vox utiliza "el tono más alto y más violento dialécticamente posible cuando se trata de defender la unida de España".

Buxadé no contempla la posibilidad de que Puigdemont y sus compañeros conserven la inmunidad parlamentaria. "No hay plan 'b'", ha dicho. En cualquier caso, ha apuntado que si su pronóstico no se cumpliera el Gobierno de Pedro Sánchez iba a tener "un problema muy grave" porque supondría que un "enfrentamiento" del Parlamento Europeo con los jueces españoles.