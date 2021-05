Vox defiende que "no está en cálculos electoralistas, sino preocupado por la inestabilidad" de la Junta, que achaca a Cs

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Macario Valpuesta, ha defendido este lunes que en su partido no están realizando "cálculos electoralistas, sino preocupados" por la situación "inestable" del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), ya que "una de las patas" en las que está sustentado, en referencia a Cs, "está en una situación casi terminal, es un partido que ha dado muchos bandazos en su historia y últimamente da todavía más".

Así lo ha manifestado el representante de Vox en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha sostenido que, "aunque suene a tópico", en su partido "no estamos pendientes de las encuestas", porque su "forma de hacer política se basa en nuestros valores y no vamos cambiando nuestra estrategia en función de lo que van diciendo las encuestas, aparte de que no nos fiamos mucho de ellas".

"Vamos a otro tipo de cosas, a los cambios reales", ha añadido Macario Valpuesta, que ha reivindicado así que Vox quiere "ser un factor de estabilidad" en Andalucía y "contribuir realmente al cambio, y por eso hemos pedido elecciones, porque creemos que, efectivamente, una de las patas está débil", ha abundado el citado diputado, quien, no obstante, ha reconocido que su grupo no puede "hacer nada" al respecto de una posible convocatoria electoral si desde los partidos que sustentan el Ejecutivo de la Junta "se ratifican" en su intención de agotar la legislatura.

"LOS PACTOS ESTÁN PARA CUMPLIRLOS"

"Nuestra posición pretende ser equilibrada", ha dicho también el presidente del grupo de Vox, quien ha agregado que "el Gobierno (andaluz) debe darse cuenta que no podría gobernar sin nuestro apoyo", por lo que, "cuando se compromete con nosotros a determinados pactos, un mínimo elemental es que los pactos están para cumplirlos".

En esa línea, ha apostillado que en Vox Andalucía tienen "un programa de máximos que no se nos ocurre exigirlo porque somos conscientes de cuál es nuestra fuerza", pero sí critican que desde la Junta "incumplen sistemáticamente aquellos acuerdos" a los que llegan con el Gobierno andaluz.

"Nosotros vamos valorando caso por caso; por supuesto, mirando siempre el interés de los ciudadanos y, si hace falta, pues también sabemos decir no", ha razonado Macario Valpuesta, quien ha reivindicado también la labor de su grupo para "dar la batalla cultural, la batalla de las ideas" en Andalucía, y "que se note el cambio" en el Gobierno de la Junta, de forma que éste "no sea un mero eslogan y sea un cambio real".

Al respecto, ha valorado la moción consecuencia de interpelación que Vox defendió la semana pasada en el Pleno del Parlamento de "impulso" a determinadas medidas en materia de educación, de la que se aprobaron "cinco puntos importantes", según ha puesto de relieve.

Así, ha detallado que se aprobaron puntos para la "eliminación" del lenguaje inclusivo en los libros de texto; para un "impulso a las Humanidades, especialmente del Griego" como la asignatura "más amenazada" en ese campo, para "garantizar su presencia en todos los institutos y centros públicos de Andalucía"; para dar un "impulso a la orientación profesional al final de cada etapa", y para crear "un calendario de efemérides que se centre en la cultura española", según ha abundado el representante de Vox, que ha defendido además que, con su moción, desde su grupo han querido también "denunciar un poco la continuidad" que, a su juicio, han tenido "con las políticas socialistas" desde la Consejería de Educación que dirige Javier Imbroda (Cs).

MANIFESTACIÓN POR LOS INDULTOS

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la manifestación convocada por la plataforma Unión78 para el 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid en contra de que el Gobierno indulte a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, Macario Valpuesta ha recalcado que "el posicionamiento de Vox" al respecto es que "nosotros, por supuesto, estaremos en esa manifestación".

"Animaremos a nuestros simpatizantes y afiliados a que participen, porque nos parece gravísimo que, en una situación de golpe de Estado permanente, el Gobierno de la nación esté colaborando en el desmembramiento de la soberanía nacional", ha añadido el presidente del grupo Vox en Andalucía antes de apostillar que a su partido le da "igual" qué líderes políticos salgan en "la foto" de esa movilización y que "eso le cause perjuicio a otras personas".