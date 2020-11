Vox defiende la misma política fiscal en toda España pero avisa: los que pretenden armonización quieren subir impuestos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado este jueves que su partido defiende que todos los españoles tengan la misma política fiscal y que no existan "distinciones" entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas que lleven a pagar impuestos más altos o más bajos.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Ortega Smith ha advertido que los partidos que hablan de "armonizar la política fiscal, lo que quieren es armonizarla hacia arriba". El dirigente se ha expresado así tras el preacuerdo alcanzado por el Gobierno ERC para eliminar las ventajas fiscales en la Comunidad de Madrid y avanzar en la armonización fiscal.

"Pensemos por ejemplo en ese terrorífico impuesto de sucesiones que es un auténtico atraco a las familias que han ahorrado durante años. Llegado el momento, es el impuesto a los muertos, a quienes durante años han conseguido un pequeño patrimonio y que luego, como pasaba por ejemplo en Andalucía o actualmente en Asturias, no lo pueden pagar. Cuando ha habido CCAA que han aplicado unas exenciones de 99% hay quien dice "no, todos tenemos que pagar igual". Claro, pero la misma exención para todos", ha argumentado.

Para Ortega Smith, lo necesario sería lograr "una política fiscal que baje los impuestos a todos los españoles, que permita ahorrar, a los empresarios poder invertir y dedicar el dinero ahorrado en crear más puestos de trabajo, y a los españoles tener más capacidad de consumo".

Por otro lado, el dirigente de Vox se ha referido a la relación de su partido con el PP y ha descartado que se haya producido un "acercamiento" en las últimas semanas a cuenta de la negociación de los Presupuestos en Andalucía. "Es que eso no es un acercamiento Eso es que puntualmente negocias unos Presupuestos", ha explicado.

En esta línea, Ortega Smith ha insistido en que no se trata de que exista un "acercamiento o alejamiento", sino que "es un tema de honradez" con los votantes de Vox. "Nosotros no estamos al servicio de ningún gobierno en el que no somos parte de ese gobierno, nosotros hacemos oposición y en esa oposición lo que intentamos, como lo hacen todos los partidos, es que aquellos programas por los que nos votaron y por los que dimos la confianza a unos determinados gobiernos se lleven a la práctica", ha sostenido.

Así, ha dejado claro que los de Santiago Abascal no se casan "con nadie", sino que exigen el "cumplimiento" de los pactos de investidura en comunidades como Andalucía, Murcia o Madrid. "Y esto nos lleva a que cuando vemos que un gobierno, en este caso el de la Junta de Andalucía, no está cumpliendo los acuerdos nosotros le decimos 'bueno, pues no te vamos a apoyar los presupuestos'", ha zanjado.