Vox defiende la trayectoria "intachable" de su senadora Yolanda Merelo después de ser reprobada en la Asamblea de Ceuta

La senadora de Vox ha sido reprobada por exigir el alta hospitalaria de un enfermo marroquí

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Vox ha salido este martes en defensa de su senadora por Ceuta, Yolanda Merelo, después de ser reprobada en la Asamblea de la ciudad autónoma por exigir el alta hospitalaria de un enfermo marroquí vegetativo, reivindicando la trayectoria "intachable" de la parlamentaria.

Según defiende la formación de Santiago Abascal en un comunicado, recogido por Europa Press, Merelo es la "mejor senadora" que ha tenido Ceuta hasta el día de hoy, y así lo quiere "subrayar el partido" y el Grupo de Vox en la Asamblea de Ceuta.

La Asamblea de Ceuta ha acordado este martes la reprobación de la senadora por la ciudad autónoma de Vox, Yolanda Merelo, por la "crueldad y sangre fría" con la que, según la propuesta formulada por el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, obró como parlamentaria nacional al acusar en una pregunta por escrito al Gobierno central a un enfermo marroquí hospitalizado de "negarse a abandonar" su habitación cuando el paciente está en realidad, según le recordó el Ministerio de Sanidad, "en estado vegetativo".

El diputado localista, que ha recibido el apoyo a su iniciativa del PSOE, el MDyC y los dos diputados no adscritos que hasta enero formaban parte del Grupo Parlamentario de Vox, ha recordado que Merelo llegó a divulgar hasta el número de la habitación que ocupa esa persona, atropellada en 2015 en Ceuta sin que se detuviese nunca al responsable, y a afirmar que "comparte una habitación del Hospital Universitario con su madre [que duerme en un colchón en el suelo] a modo de residencia".

"Una persona que es capaz de actuar como la senadora no puede representar a los ceutíes, que no nos merecemos esta humillación pública", ha subrayado Ali, cuya iniciativa ha prosperado gracias a la abstención de los nueve diputados del PP, formación mayoritaria en la Asamblea, que ni siquiera ha entrado en el debate, pero que no se ha opuesto a su aprobación.

VOX REPROCHA AL PP SU ABSTENCIÓN

Vox también ha cargado contra el Partido Popular por haberse abstenido ante esta reprobación y le ha recriminado que, gracias a esta decisión unida a las de las dos tránsfugas de Vox, la reprobación ha podido salir adelante.

"La senadora planteó hace unos meses una pregunta sobre la situación de dos marroquíes que se encontraban en el Hospital Universitario a pesar de haber recibido el alta", ha defendido Vox en el comunicado anteriormente citado.