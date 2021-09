Vox dice que Escrivá quiere a los españoles trabajando hasta los 75 para "él seguir viviendo de la bicoca": "Caradura"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Acción Política de Vox y portavoz de la dirección nacional del partido, Jorge Buxadé, ha denostado este lunes que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, quiera ver a los españoles trabajando hasta los 75 años para "él seguir viviendo de la bicoca". "Es de una caradura sorprendente", ha dicho.

En rueda de prensa desde la sede nacional del partido, ha respondido así al ser preguntado por una declaraciones de Escrivá al diario 'Ara' comentando que hacía falta "un cambio cultural en España" para seguir la tendencia europea de trabajar cada vez más entre los 55 y los 70 o 75 años.

QUE LOS SOCIALISTAS Y LOS SINDICATOS EMPIECEN A TRABAJAR

Para el dirigente de Vox, "el cambio cultural en España es "el que deberían tener los socialistas del Gobierno, así como la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO), pero no para trabajar hasta los 75 años, sino para ponerse ya a trabajar".

"Pero, ¿qué se cree el señor Escrivá, que no hay miles de españoles autónomos trabajando hasta los 75?", se ha preguntado retóricamente Buxadé, para cuestionar, a renglón seguido, que esta idea la deslice un Gobierno que ha aumentado "el 115%" el gasto en asesores políticos desde que el presidente, Pedro Sánchez, "echó" a Iván Redondo como jefe de Gabienete.

Eso sin contar, ha proseguido, el aumento del gasto que realizó con anterioridad en este ámbito, ni los "miles de millones" que España gasta en "duplicidades" administrativas y en "chiringuitos ideológicos". "Esto es de una cara dura sorprendente", ha insistido.

AUTONOMÍAS O PENSIONES

Buxadé ha defendido que a los españoles no les tiene que enseñar nadie a trabajar, sino que lo único que quieren son medidas "rápidas y eficaces" para la creación de empleo y el desarrollo y la competitividad de las empresas, así como la promoción de la natalidad y la demografía. En este punto, ha acusado al Ejecutivo de promover "la cultura de la muerte" a la vez que pretende que se "curre hasta los 75 años".

El portavoz de Vox ha concluido afirmando que este Gobierno está "amortizado" y augurando que en lo que resta de legislatura no sólo se van a adoptar decisiones "erróneas" sino que se van a escuchar frases "tontitas" para no hablar de lo que para Vox es lo importante: la "ruina" que supone el Estado de las Autonomías. "Vox dice autonomías o pensiones, no que los españoles tengan que trabajar hasta los 75 horadando la tierra o en una mina", ha resumido.