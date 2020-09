Vox dice que su moción no pretende "llenar portadas" sino mostrar una alternativa

Madrid, 7 sep (EFE).- El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado este lunes que la moción de censura que su grupo presentará este mes de septiembre no tiene la finalidad de "llenar portadas", sino "demostrar" que "existe una alternativa" al Gobierno de coalición "de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".

Aunque la formación liderada por Santiago Abascal no concreta por ahora en qué fecha registrará la moción anunciada en el mes de julio, Buxadé ha confirmado en rueda de prensa que será durante el mes de septiembre y que el despacho del líder del partido "sigue abierto" para negociar posibles apoyos a su iniciativa.

Su propósito último, ha insistido, es poner de manifiesto la "alternativa" que supone Vox, con 52 escaños en el Congreso, ante un presidente del Gobierno al que ha calificado de "ilegítimo" y "mendaz", porque "ha engañado a los españoles" y a sus votantes y que sigue acumulando motivos para ser desalojado.

Así, ha citado la pérdida "brutal" de empleo, la "inseguridad ciudadana creciente", el "movimiento okupa masivo" y la "no menos masiva inmigración ilegal".

Y también ha apuntado la intención reconocida hoy mismo por Sánchez de modificar el delito de sedición en el Código Penal, algo que según Buxadé facilitará a los separatistas catalanes que vuelvan a intentar romper la "unidad nacional" como hace tres años.

Ante la falta de respuesta de otras formaciones para que secunden la moción de censura contra Sánchez, el portavoz ha remarcado que Vox "no tira la toalla nunca".

"La toalla no es nuestra, es la de millones de españoles", ha sentenciado antes de enfatizar que no los van a dejar "tirados" cuando Sánchez y Pablo Iglesias están llevando a España a su "mayor crisis económica" y al "caos".

Por otra parte, y en el día en que se ha celebrado la solemne apertura del Año Judicial, ha rechazado el "juicio a la historia de España" que al amparo de la justicia universal ha emprendido la jueza argentina María Servini, ante quien declaró la semana pasada el exministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa.

Ha asegurado que este tipo de actuaciones buscan "acabar con la soberanía nacional", algo que su partido considera inadmisible.

También se ha referido a la pendiente renovación del CGPJ y las frustradas negociaciones entre PSOE y PP.

Ha recordado que Vox no quiere que los miembros de este órgano no sean elegidos por el Parlamento, sino por los propios jueces, y que los partidos desaparezcan por completo del proceso para su designación porque la política "se debe hacer en el Congreso" y no en las instituciones judiciales.

Jorge Buxadé ha explicado también que será Santiago Abascal el presidente de la nueva fundación Disenso, auspiciada por Vox y que pretende incorporar una nueva perspectiva al debate público para hacer frente al "consenso progre" y acoger a pensadores que se quieren condenar "a la muerte civil".

Con patronos como el escritor Fernando Sánchez Dragó o el sociólogo Amando de Miguel, pretende aportar "ideas" y abrir un espacio de reflexión ante, ha dicho, la "imposibilidad de hacer llegar un discurso alternativo" que los grandes medios de comunicación no permiten abrir.