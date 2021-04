Vox ensalza a los madrileños que reclamaron "un cambio político" el 15M y pide que confíen en su partido

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Vox ha ensalzado este miércoles a los que reclamaron un "cambio político" bajo el movimiento 15M y les ha pedido que confíen en su partido frente a los que les han llevado "al mismo agujero".

Así lo ha asegurado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, que ha visitado junto a la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, la plaza de Oporto, en el distrito de Carabanchel, y donde ha denunciado "la mentira y el engaño que sufrieron muchos españoles de buena fe que se encontraban en una situación económica muy mala".

Ortega Smith ha aludido a esas personas que han sido engañadas "reiteradamente por las mentiras de la izquierda" y que se levantaron un 15M con la intención de "luchar contra lo que no les gustaba", aunque ha censurado que la extrema izquierda "aprovechó ese movimiento sincero para utilizarlo en su nefasta política".

Por ello, ha trasladado su "aplauso y comprensión" a estos españoles que se sintieron "engañados por unos y otros" y que quisieron reclamar un cambio político, y a los que les ha pedido que crean en Vox.

"NO SE ATREVEN A PISAR LOS BARRIOS"

Por su parte, Monasterio ha criticado que la izquierda haya abandonado a los suyos y hablen "desde el Congreso o desde el chalet de Galapagar". "Tienen mucho que esconder por eso no se atreven a pisar los barrios".

En concreto, ha asegurado que hay que compensar a las personas que están en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y que tienen dos pagadores a la hora de hacer la declaración de la renta. También, ha pedido acabar con las restricciones. "¿Cómo vamos a consumir si nos meten miedo todo el día? ¿Cómo vamos a pagar impuestos si no podemos generar riqueza?", se ha preguntado.

Considera que en Carabanchel muchas madres le han trasladado el problema de la seguridad y de la droga que lleva a la juventud a estas redes. "Venimos a hablar de la 'okupación', de la inseguridad de los menas (menores extranjeros no acompañados)", ha aseverado. Concretamente, ha vuelto a aludir a los "4.700 euros que se pagan al mes por mena" y ha subrayado que es "injusto" y que no se trata de "xenofobia" sino de "injusticia".

Al hilo, ha destacado la importancia de aportar recursos a la dependencia, que "no están llegando", así como a la sanidad, la educación y la emergencia social, además de contar con ayudas a las familias y promover la natalidad. Monasterio ha vuelto a insistir en la importancia de apoyar a la juventud y de darles un aval para que puedan ahorrar y poder alquilar y comprar una vivienda.

Por otro lado, Ortega Smith ha recordado al comienzo de su discurso que hoy, 14 de abril, es un día "muy importante porque nació la esperanza, la ilusión, la valentía y el esfuerzo". "Hoy 14 de abril nació Santiago Abascal, futuro presidente de España", ha expresado.

El secretario general ha relatado parte de la historia de Abascal y cómo decidió crear su propio partido político para darle "una alternativa a España". Asimismo, ha subrayado que lo importante no son unas siglas sino que la izquierda "retroceda" y que no se crea "la dueña de las calles y de las plazas". "Lo importante es que no ganen las políticas de izquierda", ha asegurado.