Vox espera que Moreno rechace la posición de PP en Ceuta: "Si no lo hace, se certificará que las relaciones están rotas"

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Vox Andalucía ha manifestado este lunes que si el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, no se pronuncia en contra de la posición que el Partido Popular de Ceuta ha adoptado ante la declaración de Santiago Abascal como 'persona non grata', se certificará la "ruptura de las relaciones" entre ambos partidos en esta comunidad autónoma, donde tienen un pacto de investidura.

"La situación vuelve estar muy complica en Andalucía y entendemos que el PP ha roto relaciones con Vox, sobre todo, cuando nadie del Gobierno andaluz ha salido a dar explicaciones y a desautorizar la postura del PP en Ceuta", según han manifestado a Europa Press fuentes de Vox Andalucía.

Estas manifestaciones se producen al hilo de que Vox, a nivel nacional, haya anunciado este lunes que daba por rotas las relaciones con el PP por considerarle "cooperador necesario" para que Santiago Abascal fuera declarado el pasado viernes 'persona non grata' en Ceuta y de que el presidente de esa ciudad autónoma, el 'popular' Juan Jesús Vivas, haya justificado esa posición, según ha manifestado en rueda de prensa el vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé.

Este pronunciamiento de Vox a nivel nacional también tiene sus consecuencia en Andalucía, donde la formación de Abascal lamenta que aún no haya salido el presidente de la Junta a "desautorizar" la posición del PP de Ceuta.

"Entendemos que el PP andaluz rompe con nosotros y actuaremos en consecuencia. El paso no lo damos nosotros, sino que lo dan ellos", según han recalcado desde Vox Andalucía, que considera que el PP "lo desprecia", y ha querido dejar claro que no consentirán que se "demonice" a sus votantes, militantes y simpatizantes porque eso es lo que supone considerar 'persona non grata' a Santiago Abascal.

Las mismas fuentes han recalcado que han esperado "pacientemente" a que tanto el presidente nacional del PP, Pablo Casado, como Juanma Moreno, se pronuncien en contra de la posición del PP ceutí, pero ello no ha ocurrido todavía, con lo que "entendemos que son ellos los que dan por rotas las relaciones con Vox".

Asimismo, Vox ha señalado que a la "complicada situación" de las relaciones con el PP-A y el Ejecutivo de Moreno se suma el hecho de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara en su reunión de la pasada semana una 'Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025: Inclusión y convivencia' que es una "verdadera locura" y "choca frontalmente con nuestros postulados".