Vox exige al Gobierno que garantice la vacuna a quien quiera ponérsela y respete a los que no quieran hacerlo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado y vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha exigido este lunes al Gobierno que garantice la vacuna contra el coronavirus a cualquier ciudadano que quiera ponérsela pero también que respete el derecho de quienes no quieran hacerlo.

En rueda de prensa desde la sede nacional del partido, Buxadé ha reiterado el rechazo de Vox a la posibilidad de que el Gobierno establezca algún tipo de registro de personas para someter a un "linchamiento público" a quienes hayan decidido no vacunarse "por las razones que consideren".

"El que quiera vacunarse, que se vacune, y el que no, que se respete su libertad de no hacerlo", ha sentenciado el dirigente de Vox, quien defiende que "lo único" que se debe exigir al Gobierno es garantizar la vacuna a todos aquellos ciudadanos que quieran ponérsela pero también respetar también a los que no.

En todo caso, Buxadé ha denunciado la "falta de transparencia" del Gobierno en torno a la campaña de vacunación, lo cual ha dicho no sorprenderle porque es lo que, a su juicio, ha caracterizado al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos desde el inicio de la pandemia, además de su "ineptitud" e "ineficacia".