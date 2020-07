Vox insiste en que Serrano debe dejar el acta y asegura que "es el pasado" del partido

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El coordinador del grupo parlamentario Vox, Nicolás Gutiérrez, ha insistido este martes en que el expresidente del grupo y ahora diputado no adscrito, Francisco Serrano, debe dejar el acta de parlamentario, tal y como firmó cuando accedió al cargo por el partido de Santiago Abascal, y así defenderse de las acusaciones que le afectan, al tiempo que ha asegurado que Serrano, en Vox, "es el pasado".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Gutiérrez ha confesado que le produce "tristeza" lo ocurrido con Francisco Serrano, y ha insistido en que "debería dejar su acta ya que así lo firmó". "Es triste porque la salida de Francisco Serrano se da por una situación muy compleja", ha agregado antes de apuntar que "aquí no vale echar la culpa a terceros, no hay una fórmula para decir que la culpa es del mensajero".

De este modo, ha abundado en que "alguien así no puede seguir en las filas de Vox", recalcando que es evidente que Serrano ya no forma parte del partido y que, "por supuesto, no está respaldado".

"Serrano debería haber dejado el acta de diputado y dedicarse a defenderse porque él era el administrador de la empresa cuando desaparecieron los 2,5 millones de euros", ha proseguido Gutiérrez, que ha subrayado que en política "hay que ser honrado". "Él en Vox es el pasado, no tenemos nada ni bueno ni malo con él", ha apostillado.

Y así, el coordinador del grupo ha opinado que el trabajo que valoran los votantes de Vox "no es Francisco Serrano, no aporta nada", sino que "es el trabajo que realizan nuestros parlamentarios". "Serrano quizá fue un referente de Vox en el pasado, pero ya no. No cumple el código ético para estar en las filas de Vox", ha zanjado al respecto.