Vox insiste en no apoyar los presupuestos de Almeida con "negociaciones trileras de despacho" o "intercambios de cromos"

"No se va a apoyar unos presupuestos que abren la puerta a las políticas de Carmena y la ilegalidad del Mixto", advierten

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de Vox, liderado por Javier Ortega Smith, ha insistido en que no apoyarán los presupuestos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con "negociaciones trileras de despacho" o con "intercambios de cromos", en una alusión velada a los cuatro concejales del Grupo Mixto.

"Vox no apoyará unos presupuestos que faltan a la palabra dada a los madrileños, los compromisos adquiridos y las políticas de izquierda impuestas por el Grupo Mixto", han insistido en la formación a través de un comunicado.

Los de Ortega Smith han señalado el intento de Almeida de "responsabilizar a Vox de la situación en la que se encuentran los presupuestos, marcada por la traición a los madrileños del Madrid Central y el regreso de las políticas de izquierda de la mano del Grupo Mixto".

Ortega Smith, como ya sostuviera ayer en el Pleno de Cibeles, ha señalado las "mentiras" del regidor en las que "se está escudando para tratar de situar a Vox en el ojo del huracán mediático para así de zafarse de su responsabilidad".

"Vox nunca ha apoyado ni va a apoyar políticas de izquierda. Algo muy diferente y que siempre ha defendido Vox desde el comienzo de la legislatura es que apoyará cualquier iniciativa que sea buena para los madrileños, independientemente del grupo político que la presente", han reiterado desde el grupo municipal.

En segundo lugar sitúan la oposición a Madrid Central. "Claro que se apoyó la Estrategia Madrid 360 cuando fue presentada porque cuando se presentó se hizo como sustitución de Madrid Central de Manuela Carmena, basado en la prohibición y la sanción. Lo hacían trabajando sobre múltiples variables, como la sustitución de las calderas de carbón, aumentar el número de vehículos no contaminantes, los espacios verdes, subvencionar la electrificación de vehículos...", han enumerado.

"Lo que no se dijo en ningún momento es que esta estrategia realmente ocultaba la imposición y ampliación de Madrid Central de Carmena de restricciones, prohibiciones y multas", han apostillado.

Sitúan "la tercera mentira" del alcalde "cuando dice que Vox no quiere sentarse a negociar estos presupuestos". La formación ha replicado que se sientan pero "donde corresponde, que es en el grupo municipal, para debatir los presupuestos con luz y taquígrafos en las comisiones y el Pleno con el fin que todos los madrileños conozcan qué se esta haciendo y en qué se esta a favor y en qué se esta en contra".

"Lo que pretende el alcalde es negociar los presupuestos en un despachito y empezar con el intercambio de cromos, como están haciendo con el 'Grupo Comunixto'", han apostillado en un partido que han asegurado que ellos "siempre dan la cara para que ningún madrileño tenga dudas de lo que se está haciendo y negociando".

En Vox remarcan que "no se va a apoyar unos presupuestos que han abierto la puerta a las políticas de Manuela Carmena y la ilegalidad de un Grupo Mixto, que no debería existir y cuyos concejales deberían ser concejales no adscritos".

"Los madrileños en las urnas dejaron claro el gobierno municipal que querían, ahora en los despachos se ha violentado su mandato democrático y en este viaje a la izquierda, la traición a los electores y el trilerismo político, que no cuenten con Vox, un partido fiel a sus principios y valores y al compromiso adquirido con los madrileños", han advertido al PP.