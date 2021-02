Vox insta al PP a alejarse de los que no denunciaron casos de corrupción

Madrid, 11 feb (EFE).- La portavoz del Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha instado este jueves al PP a denunciar a los corruptos y alejarse de los presenciaron la corrupción y no la denunciaron porque son "amorales" y si dicen que no se enteraron es porque son "incompetentes".

"Los españoles no nos merecemos ni a corruptos ni a amorales ni a incompetentes dirigiendo nuestras vidas", ha señalado Monasterio en la sesión de control del Parlamento regional, donde le ha preguntado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por las medidas que va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para evitar la corrupción.

"Necesitamos una justicia independiente y eficaz y no ayuda tener a miembros de la justicia haciendo conexiones entre presuntos corruptos", ha dicho Monasterio en alusión al actual consejero de Justicia, Enrique López.

Según publicó "El Mundo", el abogado del PP, Jesús Santos, se reunió una docena de veces entre 2017 y 2019 con un íntimo amigo que hacía de enlace con Bárcenas, tras facilitárselo Enrique López, consejero de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia en la dirección del PP.

El entorno de López confirmó a Efe que el exmagistrado puso en contacto al abogado del PP con el empresario amigo de Bárcenas, pero niega que haber negociado con el extesorero.

El consejero se limitó a "presentar a dos conocidos" en 2017, cuando aún ejercía como juez de la Audiencia Nacional y no hizo "nada más".

"Qué ganas tengo de que termine la campaña electoral en Cataluña para que Vox deje estos ejemplos de demagogia profunda que todos los días está trayendo a la Asamblea de Madrid", ha replicado Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña ha dicho que le parece increíble que le den "lecciones de sospechas partidos políticos que se están ciñendo a supuestos casos de hace por lo menos dos legislaturas, cuando en este tiempo han ido cogiendo a miembros del PP para engrosar sus filas".

"Si dudan del PP, no sé por qué lo hacen", ha indicado Díaz Ayuso, quien ha apuntado que Vox tiene a gente en su grupo parlamentario que ha estado "injustamente imputada durante largos años hasta que después se demostró su inocencia".

Ha recordado que Monasterio fue "la primera" que criticó al exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa, del PP, cuando fue imputado en el caso Púnica sin darle "un trato de veracidad a sus declaraciones, como ocurre en un Estado de Derecho, y, ahora, resulta que ha sido absuelto y es un hombre inocente".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha insistido en que cada vez que hay una campaña electoral Vox recurre a "la demagogia" haciendo "exactamente lo mismo" que la izquierda y ha explicado "hay una diferencia entre la corrupción y los ladrones".

Ha admitido que "habrá habido ladrones", pero ha asegurado que "en la Comunidad de Madrid no hay un sistema corrupto porque, para que haya un sistema corrupto, tiene que haber funcionarios y tiene que haber un entramado de cargos públicos que se pongan de acuerdo para que los ciudadanos puedan acceder a unos cargos o a otros o puedan acceder a un tipo de ayudas u otras, si tienen algún tipo de vinculación política o familiar con los miembros del Gobierno".

Además, ha aseverado Ayuso, "nuestros funcionarios en la Comunidad de Madrid son de primera, aquí hay registros, aquí hay transparencia y este Gobierno es honrado".

"Si tienen alguna duda no echen la culpa al PP porque si no serían incoherentes con su propio discurso, siempre obteniendo a cargos del PP para engrosar sus filas", ha pedido a Vox.

Por su parte, Monasterio ha destacado que "los españoles llevamos meses y años en los que parece que la corrupción campa a sus anchas en los partidos, en las instituciones y en empresas públicas".

Ha agregado que "este goteo constante de noticias nos escandaliza", provoca preocupación entre los españoles y una gran desafección ante la política y los políticos.

En estos meses, "tenemos que encarar una crisis descomunal en España como no hemos visto nunca y necesitamos ver que quienes están dirigiendo las instituciones están libres de toda corrupción, necesitamos ver liderazgo, necesitamos confianza y necesitamos que alejen no solo a los corruptos, sino a todos aquellos que presenciaron la corrupción y no dijeron nada porque eso también es corrupción", ha afirmado la portavoz de Vox.