Vox lamenta el resultado de la comisión de reconstrucción: una "exculpación" del Gobierno sin alternativas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Vox cree que el resultado de la Comisión para la Reconstrucción del país tras la crisis del Covid-19 es tan solo la de una "exculpación" del Gobierno sin haber abordado el número total de muertos, los fallos demostrados ni posibles soluciones alternativas para hacer frente a nuevos rebrotes.

Así lo ha explicado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que ha recordado que su partido abandonó la comisión antes de su finalización y este miércoles se ha opuesto a los cuatro dictámenes sometidos a votación, de los que el social ha sido rechazado.

Según ha explicado, estos documentos no tienen más que un carácter "simbólico" y no son vinculantes para el Ejecutivo ni tienen rango de ley, aunque ha celebrado que los partidos de Gobierno hayan perdido una de las votaciones. "Que se haya rechazado al menos uno de los dictámenes es una fantástica noticia para España", ha celebrado.

Además, ha subrayado que Vox solo ha apoyado una de las enmiendas, la relacionada con la protección a la educación concertada y la educación especial, porque son asuntos en los que cree "firmemente" y siempre contarán con su defensa.

En cualquier caso, ha lamentado que "el tiempo haya dado la razón" a Vox y el resultado sea "una comisión de exculpación" del Gobierno en la que "no se ha hablado de muertos" ni "reconocido los errores cometidos".

"Nos preocupa que de cara a posibles rebrotes no se haya aprendido como nación, este Gobierno no haya aprendido nada y no provea soluciones alternativas", ha reconocido.