Vox Madrid desea "suerte" al PP en Murcia en la moción porque Cs "pacta una cosa y al día siguiente hace lo contrario"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha deseado "suerte" al PP con el apoyo de tres diputados de Cs para tumbar la moción de censura en Murcia porque "igual pactan eso y al día siguiente hacen exactamente lo contrario".

"Con Cs puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. No puede estar un Gobierno como el de Madrid o Murcia a expensas de que a un partido se le ocurra presentar una moción contra el Gobierno del que forma parte. Es gravísimo y crea una inestabilidad que creo que los españoles no nos merecemos", ha lanzado Monasterio a los periodistas tras los Premios Talento Femenino de la revista 'Elle'.

Sobre la situación en Madrid, ha indicado que desde su formación apoyará "la legalidad, a los madrileños y el derecho a convocar elecciones de la presidenta (Isabel Díaz Ayuso)".

"Nosotros queríamos convocar elecciones. Nos hubiera gustado ir mucho antes. Llevábamos pidiéndolas desde 2019 porque no es posible en este clima de inestabilidad dirigir ningún gobierno", ha incidido.

Por último, ha reiterado que Vox ha presentado una solicitud de nulidad de los acuerdos adoptados por la Mesa de la Asamblea de Madrid los días 10 y 11 de marzo --cuando se admitieron las mociones de censura de PSOE y Más Madrid--, porque eran "ilegales" por estar disuelto el Parlamento regional.

"No vamos a permitir un golpe institucional. No vamos a permitir que se asalten las instituciones de Madrid. No vamos a permitir que Pedro Sánchez (presidente de España) asalte la Comunidad de Madrid", ha añadido.

En este punto ha afirmado que no descartan "si hace falta" ir al Tribunal Constitucional para frenar este "asalto" y garantizar que se va a elecciones y que el "pueblo de Madrid vaya a las urnas y diga lo que quiere".