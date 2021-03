Vox no tiene "ninguna duda" de que Gabilondo gobernaría con Iglesias en Madrid

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este lunes que "no tiene ninguna duda" de que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, gobernaría junto a Unidas Podemos tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

En una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha destacado de Gabilondo que "no es lo peor" del PSOE. "Hay socialistas peor en el Congreso. Me imagino que él sí piensa así, pero es que uno es uno y su partido. Le pasa a todos los candidatos en Madrid", ha explicado el dirigente de Vox.

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas ha indicado que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su "clima de confrontación". "Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo", ha dicho en La Sexta.

En este sentido, Espinosa de los Monteros ha recordado que pese a que Gabilondo pretenda no gobernar con el líder de la formación morada, "ya le han dicho en su partido que es una opinión personal". "El PSOE tiene máxima estima a Podemos y van a gobernar siempre que puedan y donde puedan", ha aclarado.

Así, ha insistido en que si los socialistas "necesitaran a podemos para gobernar", pactarán un acuerdo entre ellos para desalojar al PP de la Puerta del Sol. "No me cabe ninguna duda diga lo que diga el bueno del señor Gabilondo", ha indicado.