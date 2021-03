Vox no exigirá entrar en el Gobierno de Madrid si su lista no es la más votada

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox designará este miércoles a Rocío Monasterio como candidata a las elecciones de la Comunidad de Madrid, a las que aseguran que salen a "ganar" aunque su objetivo no es ocupar "carguitos". Por ello, no exigirán formar parte del Gobierno que salga de las urnas si su lista no es la más votada por los ciudadanos.

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, quien ha anunciado que esta semana el partido nombrará oficialmente a su 'número uno' para el próximo 4 de mayo. Aunque no ha querido adelantarse a la designación oficial, ha dado por hecho la candidatura de Monasterio ya que Vox es un partido "previsible".

Respecto al escenario tras las elecciones, en primer lugar ha dejado claro que Vox nunca facilitará ni permitirá si está en su mano un gobierno de izquierdas. Y después ha dicho que Vox ocupará el espacio que le den los ciudadanos en las urnas. "Ya veremos qué sucede, nosotros estaremos donde nos coloquen los votantes y entendamos que el servicio a España va a ser mejor".

Eso sí, ha garantizado que formar parte del Ejecutivo regional no será exigencia porque Vox no está en política "para pedir puestos, carguitos ni salvar las necesidades individuales de egos ni soberbia de nadie".

