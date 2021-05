Vox no permitirá tramitar la reforma de la Ley de Salud Pública en Andalucía por lectura única en este Pleno

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Vox ha anunciado que no habrá tramitación de la reforma de la Ley de Salud Pública de Andalucía en el Pleno del Parlamento que se desarrollará este miércoles y jueves porque no está de acuerdo con el texto que le ha planteado el Gobierno autonómico.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien ha señalado que no están de acuerdo con ninguno de los dos borradores que se les ha planteado sobre la modificación de esa norma para dotar de instrumentos al Ejecutivo en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Asimismo, ha manifestado que desde la pasada semana no ha habido ningún contacto con el Gobierno para abordar la modificación de la norma. "Nos llegó un primer borrador que no nos gustó porque tenía restricciones de derechos y después nos llegó un segundo borrador que era más confuso que el primero y que dejaba la toma de decisiones en manos del comité de alertas. A partir de ese segundo borrador, no he tenido ningún contacto con el Gobierno", ha señalado.

Pese a que la intención del Gobierno era que esa reforma pudiera salir adelante por lectura única, lo que requiere unanimidad de todos los grupos, en el Pleno del Parlamento que se iniciará este miércoles, Vox ya ha confirmado que no será posible por su desacuerdo con la modificación planteada.

No obstante, sobre si están dispuestos a seguir hablando sobre la reforma para que pudiera salir adelante por lectura única en el próximo Pleno del Parlamento, Gavira ha admitido que no tienen ningún problema en hablar con el Gobierno andaluz al respecto.

De otro lado y en relación con la posición firme de Vox de no apoyar iniciativas procedentes del Gobierno que no lleven su firma o que no formen parte de los acuerdos suscritos, tras confirmarse que llegarán a Andalucía trece menores migrantes procedentes de Ceuta, Gavira ha anunciado que el decreto-ley de la Junta que se debate en la tarde de este miércoles sobre una línea de subvenciones destinadas a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas y modificación de varios decretos-leyes no contará con el apoyo de su grupo para a convalidación.

La posición puede ser, según ha señalado, abstención o rechazo, aunque no lo ha querido desvelar y ha augurado "espectáculo" en la sesión plenaria. Tampoco ha desvelado qué posición tendrá Vox ante la enmienda a la totalidad que Adelante Andalucía ha planteado al proyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que se somete este miércoles al debate a la totalidad ante el Pleno.

Manuel Gavira ha señalado que el Gobierno andaluz tiene que ser capaz de gobernar y de cumplir los acuerdos, ya que no basta sólo con que diga que está centrado en gobernar.

Asimismo, ha indicado que "existen muchas razones para pedir el adelanto electoral en Andalucía": "Desde Vox queremos quese entienda que no solo pedimos el adelanto electoral por la llegada de menores inmigrantes, sino por varias razones".

Sobre la negociación para los Presupuestos andaluces de 2022, el portavoz parlamentario ha insistido en que Vox quiere que se cumpla con lo acordado. "Se nos dice que tendremos que dar explicaciones sino apoyamos los Presupuestos 2022, pero las explicaciones se las tendríamos que dar a nuestros votantes si no hacemos todo lo posible por cumplir los acuerdos", ha dicho Gavira.

En su opinión, "son otros los que tienen que dar explicaciones sobre por qué cada vez están perdiendo más votos" y ha defendido que Vox goza de "una buena salud y son otros los que tienen que darexplicaciones".

Ha querido dejar claro que Vox no ha venido "a buscar sillones": "Si viniésemos a buscar sillones las negociaciones habrían sido otras. Nosotros no estamos en ocupar carguitos cuando haya unas elecciones".