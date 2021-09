Vox pide a Ayuso que cierre los centros de menas y no implante el pasaporte covid

Madrid, 6 sep (EFE).- La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha exigido este lunes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que cierre los centros de menores extranjeros no acompañados, en concreto, el de Batán, y que no implante el pasaporte covid para entrar en locales de hostelería y cultura.

Ayuso ha convocado este lunes en la sede del Gobierno regional a las portavoces de los grupos de la oposición, con motivo del inicio del curso político, para trasladarles sus proyectos y escuchar sus propuestas.

En declaraciones a los medios tras su encuentro, Monasterio ha trasladado Ayuso su "oposición frontal" al pasaporte covid porque defienden "la libertad de vacunarse o no" y que "no se discrimine" a en la hostelería, la cultura, el ocio nocturno o la educación, una medida que, según la portavoz de Vox, la presidenta se ha comprometido a no implantar.

También ha reclamado a la mandataria que siga la senda de bajada de impuestos "que tocan los bolsillos de todas las familias" y de reducción de "gasto superfluo", como "observatorios" o "chiringuitos", ha precisado.

Por otro lado, Vox ha insistido en su deseo de "cerrar Telemadrid" porque "es un gasto que no nos podemos permitir que nos está costando 76 millones de euros", al tiempo que ha considerado que los trabajadores de la televisión autonómica deberían "organizar" una cadena "sin intervención de los políticos".

El Gobierno de Ayuso deberá ratificar a José Antonio Sánchez como administrador provisional de Telemadrid, tras relevar a la anterior cúpula encabezada por José Antonio López con la aprobación en julio de la reforma la ley que regula la radiotelevisión pública madrileña, para lo que necesitaría a Vox.

Ayuso puso a Sánchez al frente de Telemadrid nada más aprobarse la norma, pero su cargo debe ser ratificado por la Cámara regional y se requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación y de mayoría absoluta en segunda votación, que PP y Vox sí suman.