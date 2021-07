Vox pide revocar la censura a Abascal, al que el PP no ve persona "non grata"

Madrid/Ceuta, 27 jul (EFE).- Vox ha registrado este martes una propuesta para que la Asamblea de Ceuta revoque la declaración como persona "non grata" en la ciudad autónoma del líder de esta formación, Santiago Abascal, después de que la dirección nacional del PP haya expresado su disconformidad con esta reprobación.

Vox ha dado este paso ante la aprobación de la censura a Abascal por parte del parlamento ceutí el pasado viernes gracias a la abstención del PP, con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a la cabeza, lo que ha llevado a la formación de ultraderecha a romper las relaciones con los populares.

A juicio de Vox, la declaración de la Asamblea "no se ajusta al sentir de los ceutíes" y es un posicionamiento "cobarde" porque supone "la demonización y deshumanización de las ideas" del líder del partido de Abascal, que fue el partido más votado en Ceuta en las últimas elecciones generales en noviembre de 2019.

La moción para revocar el reproche a su líder abre la incógnita de qué votará el PP ceutí, después de que Vivas justificara ayer la abstención en que Abascal pretende establecer "cordones sanitarios" en la ciudad autónoma.

Sin mencionar al dirigente de extrema derecha, el presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que su partido "nunca ha levantado cordones sanitarios, ni ha demonizado a ningún político democrático", y que lo que defiende es "una política responsable y de Estado" en los asuntos de calado.

En su intervención telemática en el seminario "El centro derecha ante la amenaza populista", Casado ha asegurado que las encuestas dan un holgado triunfo al PP porque está siendo "capaz de unir a toda la alternativa" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para construir un ejecutivo "sensato, eficaz, moderado, reformista y transversal".

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha remarcado que Abascal "no es una persona 'non grata'" y que este tipo de señalamientos "excede, con mucho, lo que debe ser la discrepancia normal en política".

"Una cosa es que uno no pueda compartir una actitud, unas declaraciones, y otra cosa muy diferente es que haya que declarar persona 'non grata'. Desde luego, eso no cabe en la política, por mucho que se puedan expresar opiniones diferentes desde muy distintos puntos de vista", ha argumentado Martínez-Almeida en declaraciones en Telecinco.

También el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado la reprobación a Abascal, porque, "con carácter general", tales censuras son un "error" y deberían quedar fuera del debate político porque "no es bueno entrar en descalificaciones personales".

No obstante, Núñez Feijóo ha salido en defensa de Vivas porque lo que intenta es "tranquilizar, institucionalizar y pacificar una ciudad que desde el punto de vista geográfico está situado en una zona muy caliente políticamente".

En declaraciones a los medios en A Gudiña (Ourense), el presidente gallego ha criticado a Abascal por exagerar su malestar y ha recordado que el PP "no incentivó, ni propuso" la moción aprobada por la Asamblea ceutí.

La decisión de romper relaciones con el PP y de retirar el apoyo a iniciativas que pueda presentar en parlamentos y ayuntamientos compromete el apoyo que los populares tienen de Vox en Andalucía, Madrid y Murcia y en ciudades como Madrid.

El Gobierno andaluz ha emplazado a Vox a que evite el "efecto mariposa" y no permita que el asunto de Ceuta afecte a la estabilidad en la Junta.

"Lo que pasa fuera no tiene por qué afectar tan lejos. Entiendo las circunstancias en cada comunidad, pero Vox tiene un mandamiento, el mismo que tienen el PP y Cs en Andalucía, que es ser una de las tres patas del cambio. Esto está por encima de cualquier otra cuestión y las discrepancias fuera de Andalucía deben afectar lo menos posible", ha sostenido el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

El nuevo líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha considerado "inaceptable" el "chantaje permanente" de Vox y ha tendido la mano al PP para alcanzar acuerdos que eviten la inestabilidad.