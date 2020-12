Vox y PNV se enzarzan en las redes sociales por la aprobación de la Ley de Eutanasia en vísperas de Navidad

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Portavoces de Vox y del PNV se han enzarzado en las redes sociales por la previsión del Congreso de aprobar la Ley de Eutanasia la próxima semana, en vísperas de Navidad, cruzándose insultos de "sepultureros" y "demagogos".

La proposición de ley del PSOE para legalizar la eutanasia se debatirá este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, por lo que la Junta de Portavoces tenía pensado incluir en el Pleno del jueves día 17 su aprobación definitiva camino del Senado.

Pero en esa reunión, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha vuelto a reiterar sus críticas al procedimiento acelerado de la ley, que según los nacionalistas debería tramitarse "con más serenidad y calma". Fuentes del PNV aseguran a Europa Press que Esteban ha advertido que, teniendo en cuenta que los debates en el Congreso tienden a mezclarse con argumentos que desajustan el propio contenido de la materia que se debate, no parecía que éste fuera el momento más adecuado para llevarlo a pleno.

Tras su intervención, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, también ha cuestionado que este asunto se incluya ya en el Pleno de la próxima semana cuando aún no se ha aprobado en la Comisión de Justicia. Así las cosas, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha aceptado dejar en suspenso la fecha del Pleno y, en cuando la ley se apruebe este jueves en comisión, volverá a reunir telemáticamente a la Junta de Portavoces para confirmar la previsión del 17 de diciembre.

LOS SEPULTUREROS Y LA FOLLONERA DEMAGOGA

La discrepancia procedimental podría haber quedado ahí, pero la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, se ha hecho eco de la cuestión en Twitter cargando contra el PNV: "Dice el PNV que está a favor de la ley de eutanasia, pero que no será estético debatirla una semana antes de Navidad. Sepultureros. No a la muerte", ha escrito.

En la misma línea ha incidido en rueda de prensa el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien cree que el PNV sabe que la ley de eutanasia va a quedar más en evidencia en fechas navideñas: "La negativa del PNV es la confesión más clara de que este proyecto de ley nunca debería salir adelante y mucho menos con apoyo algunos que en algún momento de historia dicho tener posiciones más humanistas", ha comentado.

En ese contexto, el portavoz del PNV ha decidido responder a Vox en redes sociales: "Lo que he dicho es que no me parece una buena idea debatir sobre eutanasia ahora porque ayudará a introducir valoraciones impropias del debate. La follonera demagoga habitual no podía esperar. No ha abierto la boca sobre este punto en la Junta de Portavoces, pero ya está malmetiendo en redes", ha contestado a Olona en Twitter.