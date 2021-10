Vox pregunta a PSOE y PP por qué tienen ahora "prisa" por renovar el Tribunal Constitucional y cambiar sus mayorías

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, se ha preguntado este lunes por qué PSOE y PP tiene ahora "prisa" por renovar a los miembros del Tribunal Constitucional, cambiar mayorías y sustituir a los actuales magistrados por otros.

En rueda de prensa, Vox ha arremetido contra el PP por haber pactado con "un Gobierno traidor a España", el de Pedro Sánchez, la renovación de los órganos constitucionales con el fin de "consolidar el bipartidismo".

Pero además, ha mostrado su extrañeza por el momento elegido. "Entiendo que el Gobierno esté muy preocupado porque el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma y el secuestro de la democracia y de la soberanía nacional por el Congreso. ¿Pero qué interés tiene el PP?", ha preguntado.

El dirigente de Vox cree que los 'populares' quieren "consolidar su alianza estratégica de 40 años con el PSOE, recuperar el bipartidismo e impedir que los españoles democráticamente puedan decidir su futuro".

"Han pactado con el Gobierno que secuestró la soberanía nacional, con el Gobierno que confinó ilegalmente a 47 millones de españoles, con el Gobierno de la ruina y la miseria, de las mentiras Illa y del comité de expertos que no existía", ha acusado.

Y ha advertido en contra de la posibilidad de que el exministro de Justicia Juan Caros Campo pudiera ser uno de los candidatos para la renovación del TC, señalándole como el responsable de los indultos a los presos del 'procés'.

También el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avisado den Twitter de la posibilidad de que los votos del PP hagan miembro del TC "al ministro de los indultos". "El pacto del bipartidismo progre, cada día más cerca. Unos y otros insultan a sus votantes con tal de repartirse las carteras", ha lamentado.

"Nos apena tener que decir que es una manifestación más de ese estado de partidos en el que se ha querido convertir la democracia. Secuestran las instituciones y secuestran la democracia y la capacidad de autoorganización", ha censurado Buxadé.

PP Y PSOE "COMPARTEN AGENDA"

El dirigente de Vox ha insistido en este punto en que socialistas y 'populares' tienen "la misma agenda", que ha identificado con la Agenda 2030 de la ONU, y ha recordado que Vox tiene su propia 'Agenda España'. De hecho, ha lamentado que los congresos celebrados durante las últimas semanas por PSOE y PP no abordaran "las necesidades de los españoles".

Entre estos asuntos ha incluido la "invasión inmigratoria" que semanalmente denuncia que sufre España, que ha avisado de que no llegará al año 2050 como "una nación reconocible" si sigue por la misma senda.

"No vamos a ser una nación reconocible, no va a haber seguridad en las calles, no vamos a tener capacidad para sostener una nación si no ponemos fin inmediato a la entrada ilegal masiva de inmigrantes procedentes del norte de África", ha advertido.

LA PROSTITUCIÓN, UNA CORTINA DE HUMO

También ha descalificado el compromiso de Sánchez para abolir la prostitución y ha señalado que es lo mismo que tratar de prohibir el hambre mediante una ley. "¿Para qué hacen esto? Para que no se hable del precio de la energía, de cómo están las familias españolas o del cierre de las empresas", ha argumentado.

Y ha preguntado por qué el Ejecutivo no se ocupa de las mafias ilegales que traen personas a España o por qué no se habla también de la prostitución masculina, por ejemplo. "¿Qué hacemos con las saunas?, ¿o hay alguien del PSOE que tiene algún interés personal?", ha preguntado instando al Gobierno a "centrarse" en "los problemas de los españoles".