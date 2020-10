Vox presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma "si Ayuso no lo hace"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este martes que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma en el Tribunal Constitucional si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no lo hace.

"El estado de alarma no está justificado, no se puede mantener durante más tiempo, por eso preguntamos a Ayuso si va a promover su Gobierno en la Asamblea una votación para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma. Si Ayuso no lo hace, lo presentará Vox", ha anunciado Monasterio en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

