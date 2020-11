Vox recurrirá ante el TC "la ofensiva contra la unidad nacional" de la ley Celaá

Madrid, 5 nov (EFE).- Vox ha anunciado este jueves que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma educativa de la Lomloe o ley Celaá por ser una "ofensiva contra los derechos de los ciudadanos y la unidad nacional" al retirar el español como lengua vehicular de la enseñanza.

Lo ha señalado a Efe el portavoz de Educación de Vox, Joaquín Robles, que este jueves asiste a la reunión de la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, en la que se debaten y votan, desde el pasado 20 de octubre, las más de 1.160 enmiendas presentadas por los grupos a la ley Celaá.

El anuncio de recurso ante el TC a la Lomloe se une a los hechos ya por PP y Ciudadanos.

Robles ha criticado la enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC porque tiene el objetivo de "erradicar el español de las comunidades con lengua cooficial", ha destacado.

Para Vox, el retirar de la norma que el castellano es lengua vehicular supone que la "única lengua vehicular que va a quedar es la que decida la comunidad autónoma respectiva".

Robles ha señalado que es "anticonstitucional" y que, además, se utiliza la lengua para la "secesión", y Cataluña se desvinculará de España en cuanto nadie hable ya el español.

Para Vox, es una "anomalía" que no se defienda el idioma de un país, y Robles ha destacado que ello no quita que se quiera que los alumnos de comunidades con lengua cooficial no la estudien.

El diputado ha criticado asimismo la ley Celaá en cuanto a los artículos sobre la enseñanza concertada al impedir a los padres sus derechos para elegir la elección de centro.

"Es intolerable", de igual manera que la "ofensiva contra los centros de Educación Especial", ha continuado Robles, que ha opinado que, si quitan a la mayoría de estos alumnos de los centros para llevarlos a la educación ordinaria, terminarán cerrando, y los niños quedándose "en casa y sin apoyo".

Asimismo, ha censurado la enmienda transaccional, también entre PSOE, Unidas Podemos y ERC, para retirar las ayudas públicas a los centros concertados y públicos que separen por sexos.

"Hay estudios pedagógicos que (señalan que) es una opción más que respetable la diferenciación por sexos" y "no hay nada negativo, al contrario, aporta buenos resultados académicos", ha sostenido.

"Son razones puramente ideológicas", ha asegurado Robles, que cree que la Lomloe es la forma de "introducir la ideología de este Gobierno".

"Esta ley se está tramitando con la ley del embudo: se ven 200 enmiendas por reunión, y eso es un disparate", ha añadido.