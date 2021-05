Vox reitera que dará sus "votos gratis" para la investidura aunque aún espera una oferta de Ayuso

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha reiterado este viernes que dará sus "votos gratis" para la investidura de la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, aunque ha indicado que no renuncian "a nada" y están a la espera de una oferta de la dirigente madrileña.

Así lo ha expresado, en declaraciones a los medios, a su llegada a Fitur, donde se celebra el Día de la Comunidad. Monasterio ha desgranado que, por el momento, solo ha felicitado a la 'popular' por los resultados en las elecciones y no han vuelto a reunirse.

"Yo creo que están intentando ellos organizar el gobierno primero. Cuando tengan claro que van a hacer y el gobierno que van a formar igual me llaman o igual no me llaman", ha dicho.

A renglón seguido, ha recalcado que ellos dijeron que darían sus "votos gratis" para la investidura y ellos cumplen lo que dicen. Así, ha repetido que darán sus votos "a cambio de manera sin condiciones" para la investidura y para el resto de los temas, como leyes o presupuestos, entiende que la llamarán si "les interesan" sus votos.

Preguntado por si renuncia a la posibilidad de entrar en el Gobierno autonómico, ha dicho que no renuncian "a nada" y que están "esperando una oferta de la señora Díaz Ayuso". "El PP tiene que anunciar cuál es el papel que quiere para Vox, cuando tengan claro cuál es el papel que quieren con Vox o con el PSOE o con otros partida de la Asamblea, supongo que lo anunciarán", ha declarado.