Vox reitera su "no" al Presupuesto andaluz de 2022 sin un "plan de reorganización" del sector instrumental

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha señalado este miércoles, tras mantener una reunión con el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), que el grupo se reitera en su decisión de votar que "no" al proyecto de Presupuesto de la comunidad autónoma para 2022 mientras la Junta no les presente "un plan de reorganización del sector público instrumental de Andalucía".

Así lo ha expuesto el portavoz adjunto de Vox en una declaración a medios en el Parlamento al término de dicha reunión con el consejero de Hacienda para abordar el proyecto de Presupuestos andaluces de 2022 que, según ha apuntado, "se ha extendido más de lo previsto" y ha durado unas "dos horas menos cuarto" aproximadamente.

Rodrigo Alonso ha indicado que a Vox le "preocupa" ver al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "cada vez más cerca del PSOE, no sabemos si por añoranza del viejo bipartidismo o porque quizá tengan más en común en sus políticas que con nosotros", según ha añadido.

El representante de Vox ha aseverado que "no hemos venido a la política y al Parlamento andaluz a seguir haciendo lo mismo", y ha subrayado que sigue "pendiente" que la Junta realice "un plan de reorganización y de reordenación del sector instrumental" tras las auditorías cuyos resultados se dieron a conocer el pasado mes de julio.

Dicho plan "no está encima de la mesa", con lo que "estamos afrontando la elaboración de un Presupuesto sin un plan que reorganice ese sector instrumental, que elimine todo gasto superfluo e innecesario", según ha insistido el representante de Vox, quien ha señalado que, al no tener constancia de ese plan, "entendemos que este Presupuesto no recoge esa reestructuración".

"Por ello tememos que el Gobierno sepa algo que comparte con el PSOE y que no nos lo quiere contar", ha expresado Rodrigo Alonso para aseverar que, por eso, la "manifestación" de Vox "es seguir en el 'no'". "No vamos a aprobar estos Presupuestos en tanto en cuanto no se nos presente un plan de reorganización del sector público instrumental de Andalucía", ha sentenciado.

Y es que, según ha subrayado, en el último acuerdo presupuestario alcanzado por Vox con el Gobierno andaluz para las cuentas de 2021 se recogía que, "una vez que se hiciesen públicas las auditorías" del sector público instrumental, "a los tres meses el Consejo de Gobierno tenía que aprobar un plan de reestructuración".

"Han pasado tres meses" desde la publicación de las auditorías "y el plan no está aprobado", según ha insistido en denunciar Rodrigo Alonso, quien ha reiterado que, por ello, "mucho nos tememos" desde Vox que "dentro de esa auditoría hay algo que el PP o el Gobierno no quiere sacar", y "hay algo que el PSOE teme que saque, de ahí por probablemente se deba ese acercamiento" entre la Junta y los socialistas, según ha abundado.

A preguntas de los periodistas, el parlamentario de Vox ha comentado que "no hay fecha para una nueva reunión" con la Consejería de Hacienda, aunque "siempre hemos tenido muy buena relación" con el departamento que dirige Juan Bravo, según ha puesto de relieve antes de indicar que al consejero le han dicho que, "sin ese plan" de reorganización, "poco tenemos que avanzar".

UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD "LO MÁS PROBABLE" AHORA

Ha añadido que "cuando venga el Presupuesto al Parlamento será el momento de analizarlo y de decidir si se hace una enmienda a la totalidad, que a día de hoy es lo más probable que ocurra" por parte de Vox, según ha advertido Rodrigo Alonso, quien, no obstante, ha concedido que, si cuando se remita el proyecto de Presupuestos a la Cámara, "vemos que existe ese plan y que se están recogiendo aquellos acuerdos que todavía están pendientes de cumplir, nos iríamos a la vía de las enmiendas parciales, y en su tramitación parlamentaria se seguiría" con las cuentas autonómicas.

"Pero ahora mismo nuestra postura es 'no', porque no tenemos ese plan", ha insistido el representante de Vox, quien también ha descartado que su grupo se pueda sumar a un acuerdo entre la Junta y el PSOE-A para sacar adelante el Presupuesto, porque "es imposible mezclar el aceite con el agua", y a "partidos políticos que abrazan la Agenda 2030" con los "ideales políticos" de Vox.

"Nosotros somos de la 'Agenda España', no somos de la 'Agenda 2030'", ha aseverado Rodrigo Alonso para agregar que, "por eso, PP y PSOE probablemente lleguen a un entendimiento", y, "en ese escenario, evidentemente con nosotros pues no hay nada que hacer", según ha abundado para advertir de que la postura de Vox "no es un amago para intentar sacar un rédito o cualquier tipo de acuerdo". "Es un 'no' en toda regla", ha resumido.

BAJADA DE IMPUESTOS

Por otro lado, Rodrigo Alonso ha explicado que en la reunión se han interesado por parte de Vox en "el efecto que va a tener la bajada de impuestos" aprobada en el Parlamento "a iniciativa" de dicho grupo parlamentario, y ha valorado que, "según los datos que maneja la Consejería" de Hacienda, "a pesar de reducir los tipos impositivos" de tributos cedidos a la comunidad autónoma, va a "crecer la recaudación".

"En ese sentido hemos salido plenamente satisfechos, porque va al hilo de nuestro modelo económico", según ha valorado Rodrigo Alonso, quien ha remarcado que dicha bajada de impuestos "fue una exigencia que pusimos encima de la mesa que fue atendida por el Gobierno y que afortunadamente ha salido" adelante, según ha celebrado el diputado de Vox.