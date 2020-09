Vox replica a Casado que su moción no fortalece a Sánchez: "Es una exigencia política frente a un Gobierno ilegítimo"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Vox ha defendido este lunes la necesidad de la moción de censura que este martes registrará en el Congreso contra el Gobierno y ha replicado al líder del PP, Pablo Casado, que no es un movimiento que reforzará al presidente Pedro Sánchez, sino una "exigencia política" frente a un Ejecutivo "ilegítimo y abusivo".

Tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, su portavoz, Jorge Buxadé, ha subrayado que el objetivo de esta moción de censura es derrocar al Gobierno para convocar elecciones generales y "dar voz a los españoles".

Según ha subrayado, no es una simple "estrategia" ni un "juego de malabares", sino una "exigencia" para apartar del Palacio de la Moncloa a un Gobierno "entregado a los enemigos de España" y "desatado en su golpe institucional a la democracia española".

Como ejemplo ha puesto la ausencia del Rey el pasado viernes en la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró en Barcelona, la "inmigración ilegal masiva" que Vox considera que está "descontrolada" o las "mentiras" sobre la cifra de muertos provocados por el coronavirus.

La moción será defendida por el diputado de Vox Ignacio Garriga, portavoz adjunto de su grupo parlamentario, líder del partido en Cataluña y anunciado candidato a las próximas elecciones de la Generalitat. Y el candidato a jefe del Ejecutivo será el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Buxadé cree que se trata de la moción de censura "más importante, más decisiva y con más fundamento" de las presentadas hasta la fecha y ha emplazado a que obtenga el apoyo de hasta 176 diputados del Congreso para salir adelante. "No hacen falta contactos a escondidas, sin luz y taquígrafos, hacen falta 176 diputados", ha sostenido sobre la postura del PP.

¿POR QUÉ REPRUEBA EL PP A IGLESIAS?

Buxadé ha rechazado así los argumentos de que la moción fortalece al Goierno y ha respondido al PP que lo que sí fortaleció al PSOE fueron algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Le fortaleció un Gobierno que dejó el golpe de Estado de Cataluña en 2017, le fortaleció un Gobierno que no derogó la ley de memoria histórica, que no modificó el Código Penal para impedir delitos como los perpetrados en Cataluña y que no procedió a dar pasos en el orden de ilegalizar a partidos que atentan contra la unidad nacional", ha replicado.

Pero además, ha reprochado a los 'populares' que los mismos argumentos podrían utilizarse para acusarles a ellos de reforzar al Gobierno con el anuncio de presentar en el Congreso la reprobación del vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.