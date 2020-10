Vox urge a Ayuso a convocar elecciones: no tiene el "apoyo" del PP y sus socios de Cs están del lado del Gobierno

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Vox ha apremiado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a convocar la celebración de elecciones anticipadas para evitar perder el Ejecutivo regional. A su juicio, la presidenta no cuenta con el respaldo del PP, su propio partido, y tampoco de sus socios de Gobierno, Ciudadanos, que están del lado de Pedro Sánchez.

Vox lleva semanas apuntando que un adelanto electoral sería preferible a una moción de censura en la Comunidad de Madrid y este martes la presidenta del partido en la región, Rocío Monasterio, ha formalizado la petición de celebración de elecciones instando a Ayuso a rodearse de "socios fiables".

En el Congreso, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en que esta es la mejor opción "en defensa" de la Comunidad de Madrid y "ante los ataques del Gobierno central por razones políticas".

Todo ello teniendo en cuenta que la coalición de PP-Cs "parece frágil" e incluso da la sensación de que "el PSOE tiene infiltrados en la coalición de Gobierno", con el partido naranja apoyando las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Sánchez en contra de la propia presidenta regional.

Espinosa de los Monteros cree que Ayuso no cuenta siquiera con el apoyo de su propio partido, al que ha acusado de estar más centrado en "atacar" a Vox que en respaldar a su presidenta. "Parece que la estrategia es no decir y no aparecer excepto para atacar a Vox. Si yo fuera Ayuso me gustaría sentir un poquito más de apoyo del PP", ha reconocido.

Además, ha recordado que Vox respaldó la formación de los gobiernos de Andalucía, Murcia y Madrid "sin pedir ningún sillón a cambio" y simplemente "por responsabilidad". "Nos gustaría ver que otros partidos ejercen la misma responsabilidad con Vox", ha emplazado.

En la Comunidad de Madrid ha reconocido que el Ejecutivo no está funcionando como Vox hubiera deseado debido a los "enfrentamientos" entre los socios de coalición. Y ha destacado que la Asamblea regional no ha sacado adelante ni una sola ley en los 14 meses que lleva en funcionamiento.

"El PP, o Ayuso, están en riesgo de perder la Presidencia de la Comunidad de Madrid y eso sería una mala noticia", ha explicado insistiendo a la presidenta que tome la "medida cautelarísima" de adelantar los comicios autonómicos.