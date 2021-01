Vox vaticina que en verano la vacunación no llegará al 5% de la población y pide implicar a Ejército y sanidad privada

Critica restricciones como las de Madrid y exige "eficacia": "Los ciudadanos son los últimos que deben responder a una situación así"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, cree que España no llegará al 5 por ciento de población vacunada en verano si sigue al ritmo actual, frente al 70 por ciento que pronosticó el Gobierno, y ha pedido que se implique en la campaña a las Fuerzas Armadas, la sanidad privada, las farmacias y otros recursos de la administración.

En rueda de prensa, Buxadé ha arremetido contra la "nefasta" gestión del Gobierno "criminal" de PSOE y Unidas Podemos y ha criticado el "inexistente plan de vacunación". "No hay vacunas, no hay plan, no hay capacidad organizativa ni en el conjunto de la nación ni en cada una de las comunidades autónomas", ha lamentado.

En este sentido, ha recordado que Vox defiende la libertad de aquellas personas que decidan no vacunarse de Covid-19, pero a la vez exige que se garantice el derecho a hacerlo de todos aquellos que así quieran.

Según ha recordado, el Gobierno cifró en el 70 por ciento la población que habría recibido la vacuna en los meses de verano, pero él cree que "al paso" actual España "no va llegar ni al 5 ciento". Por ello, ha exigido que se pongan "todos los recursos de la Nación al servicio de quienes se quieren vacunar" y se recurra al Ejército, la sanidad privada, las farmacias, se habiliten recintos públicos para campañas de vacunación o incluso se implique a personal sanitario para labores de registro de vacunas.

CRÍTICAS A LA COMPRA CENTRALIZADA DE LA UE

Buxadé ha censurado también el modelo de compra centralizada de vacunas de la Unión Europea. Ha recordado que España renunció a acudir a los mercados internacionales amparándose en una negociación de Bruselas, pero ahora la medida de vacunación de la UE es del 2 por ciento frente al 10 por ciento de Reino Unido, por ejemplo.

Y la misma crítica ha hecho a las ayudas europeas del fondo de reconstrucción, que ha lamentado que se vayan a destinar a asuntos como la "transición ecológica" o "destruir la capacidad de las centrales térmicas" cuando hay cientos de miles de ciudadanos que "no pueden salir adelante" porque "el Gobierno les está impidiendo trabajar".

De hecho, ha reiterado su oposición a las medidas restrictivas de la movilidad y de horarios de la hostelería y el comercio, como las que entran en vigor este lunes en la Comunidad de Madrid, y que Vox ve "arbitrarias".

ANIMA A MOVILIZARSE

Buxadé ha lamentado que la administración esté siendo "incapaz" d frenar la propagación de los contagios mediante la realización de pruebas PCR masivas o un plan de rastreo adecuando y, en cambio, descargue la responsabilidad en los ciudadanos.

Por ello, ha animado a los ciudadanos a movilizarse frente a un Gobierno que califica de "traidor, desleal, negligente e irresponsable", aunque ha descartado por el momento que Vox se ponga al frente de esas protestas.