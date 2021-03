Vox ve la llegada de turistas extranjeros a España buena para la economía y critica que los españoles no puedan moverse

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, considera beneficioso para la economía española la llegada de turistas extranjeros, pero ha criticado que a la vez los españoles tengan restringida su movilidad por el país.

En rueda de prensa, Buxadé ha apoyado que puedan llegar a España turistas procedentes de Alemania o Francia "con las medidas sanitarias y de control", porque eso "beneficia" al turismo y los sectores del ocio y la hostelería.

Sin embargo, se ha preguntado por qué en cambio los españoles no pueden circular libremente por el país. "¿Qué razón hay? --ha preguntado--. No lo han explicado y no lo van a explicar porque no existe".

A su juicio, este hecho por sí solo "en un mundo lógico" ya tendría que dar lugar a la dimisión del Gobierno. Aunque ahora "parece que es normal" tras un año y medio de "atrocidades y decisiones injustas". "Es una auténtica barbaridad jurídica y moral impedir a los españoles circular libremente y permitir que los extranjeros puedan venir a disfrutar de unos días de descanso", ha insistido.

Esta restricción de la movilidad de los españoles ha avisado de que tendrá consecuencias "gravísimas" para el sector del ocio, el turismo y la hostelería, del que dependen "miles de familias" sin que les importen "un bledo" al presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias.