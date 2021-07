Vox ve posible prevaricación de la Abogacía del Estado y anuncia acciones si desiste en la causa del Tribunal de Cuentas

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Vox considera que si la Abogacía del Estado desiste de actuar en la causa abierta por el Tribunal de Cuentas y no reclama el dinero que exige el fiscalizador a los ex altos cargos de la Generalitat investigados, estará haciendo "dejación de funciones" e incluso cometiendo una "posible prevaricación" y, por eso, ya anuncia que estudiará acciones si no hay una "rectificación".

Así lo ha explicado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, a las puertas de Tribunal Constitucional, donde ha acudido a presentar un recurso contra la 'Ley Rider'.

En su opinión, es "una barbaridad" decir que la Abogacía del Estado no tiene "legitimidad" para actuar en la causa abierta en el Tribunal de Cuentas, cuando sí se personó en la del 'procés' ante el Supremo alegando, precisamente, que lo hacía "en defensa de la tesorería pública", es decir, de los fondos "malversados por los golpistas".

SU OBLIGACIÓN ES DEFENDER EL PATRIMONIO PÚBLICO

"Si un papel tiene en todo esto la Abogacía del Estado es la defensa del patrimonio público. Es la primera interesada, esperamos que rectifique y cumpla con su obligación y, si no lo hace, estudiaremos las medidas correspondientes", ha indicado Ortega Smith.

Y es que, a su juicio, si desiste en este procedimiento "se estaría produciendo una dejación de funciones y una posible prevaricación de la dirección de la Abogacía del Estado" que haya ordenado actuar así "por instrucciones, a su vez, del Ministerio de Justicia".

"Nosotros instaremos dentro del procedimiento a que se aplique la liquidación que ha hecho el Tribunal de Cuentas, a que se paguen las fianzas primero y las liquidaciones después, para que devuelvan el dinero de todos los españoles", ha añadido, incidiendo en que, con todo esto, ya ha "quedado demostrado" que "quien roba, y mucho, son los separatistas a todos los catalanes y españoles".

HABRÁ REFERÉNDUM AUNQUE LO CAMUFLEN

Por otra parte, el dirigente de Vox ha insistido en que "la palabra" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no vale nada" y que si dice que nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña hay que pensar que "está mintiendo" y que va a hacer "justo lo contrario".

Así, se ha mostrado convencido de que habrá referéndum "aunque lo intenten camuflar como un referéndum consultivo sin carácter vinculante". A su juicio, eso "sería tanto como aceptar la reivindicación histórica de los separatistas de que la soberanía nacional de puede parcelar y de que la unidad nacional es cuestionable y se puede someter a referéndum".