Vox vería un buen punto de arranque en presupuestos levantar medidas en bares

Madrid, 2 feb (EFE).- El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha dicho este martes que sería "un buen punto de arranque" en las negociaciones de los presupuestos de 2021 que el Gobierno madrileño levante las restricciones a partir de las 21 horas en la hostelería.

"Todo lo que sea aplicar la lógica y el sentido común y adoptar medidas que sean positivas y razonables para facilitar siempre la negociación de presupuestos y de todo lo que quiera hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid con Vox", ha sostenido Henríquez de Luna en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, donde ha afirmado que aún no han recibido el borrador del proyecto.

Henríquez de Luna ha recordado que Vox exigió que la primera reunión con PP y Cs de la negociación de los presupuestos de 2021 fuera "en un bar que estuviera abierto a las 9 de la noche" porque para Vox "muy importante que se deje de estigmatizar a la hostelería".

Desde Vox han considera "positivo" que la presidenta madrileña anunciara que se volverá a ampliar este viernes de 4 a 6 el número máximo de comensales por mesa en las terrazas de bares y restaurantes, pero creen que son "insuficientes".

"Es fundamental que se deje de hostigar a la hostelería y de estigmatizar", ha sostenido Henríquez de Luna, que ha apuntado que el cierre de la hostelería se usa "como parapeto para escudar la falta de efectividad y e medidas para luchar contra el coronavirus".

Vox ha pedido al Gobierno de PP y Ciudadanos que les envíe "toda la información suficiente para poder valorar el proyecto" y, a partir de ese momento, estarán "abiertos en la negociación" para poder aprobar un presupuesto "de emergencia" que necesita la Comunidad de Madrid.

El portavoz de Cs, César Zafra, ha considerado que las negociaciones de los presupuestos deben ir unidad a "si es un buen presupuesto o no", y no a las medidas que está tomando la Comunidad de Madrid.

"No entendería que Vox tuviera un motivo para no apoyar el proyecto de presupuestos", ha comentado Zafra, que ha pedido al partido de Santiago Abascal que "no maree la perdiz".

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha querido separar las restricciones de la negociación de los presupuestos, al tiempo que ha comentado que ese tipo de reuniones se deben celebrar "en los lugares correspondientes" como, ha dicho, se está produciendo.

"Confío en que Vox sea responsable, igual que Cs y PP", ha señalado.

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha criticado que "se supedite la acción social, sanitaria y económica de la Comunidad de Madrid a la posición de un grupo", y que sea Vox quien va a "marcar los presupuestos".

Al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, no le "sorprende nada" que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "esté dispuesta a flexibilizar las restricciones que necesitamos en Madrid para salir de la pandemia como consecuencia de que Vox así lo está exigiendo".

"Vox está dirigiendo la Comunidad de Madrid, las medidas que hay que poner sobre la mesa y va a decidir en qué se va a gastar el dinero de los madrileños".