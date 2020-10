Vuelve a la instrucción el segundo caso contra Josu Ternera en Francia

París, 21 oct (EFE).- El Tribunal Correccional de París decidió este miércoles que vuelva a la fase de instrucción la segunda causa que tiene abierta en Francia el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por su implicación en la banda entre 2010 y 2013.

Los jueces atendieron la solicitud de la Fiscalía, que pidió la vuelta a la instrucción para corregir defectos de forma que se cometieron al ser encausado en marzo pasado.

Además, fijaron ya una fecha -el 15 y el 16 de junio de 2021- para que se celebre el juicio inicialmente programado para hoy y mañana, aunque eso dependerá de la marcha y la resolución de la instrucción.

La fiscal insistió en que el juez instructor tendría que regularizar el procedimiento para señalar que los hechos por los que está imputado se asientan en pruebas obtenidas en el departamento de Ariege, en concreto durante la fracasada tentativa de arresto de Josu Ternera en una granja en la que estaba con su pareja, Agnés Cerlo, y no en el de los Pirineos Atlántico como figuraba por error.

El magistrado instructor no podrá ampliar las investigaciones ni añadir nuevas inculpaciones y, sobre todo, no podrá incluir -como hubiera querido la defensa- la participación de Josu Ternera en los preparativos de una negociación en Noruega que no se llegó a consumar porque el Gobierno español no envió a nadie.

Urrutikoetxea estuvo en Oslo entre finales de 2011 y comienzos de 2013 con otros dos miembros del aparato político, David Pla e Iratxe Sorzábal, hasta que fueron expulsados por las autoridades noruegas.

El abogado de la defensa, Laurent Pasquet-Marinacce, se mostró indignado ante la prensa al final de la audiencia porque la decisión de los jueces evita tener en consideración el episodio de Noruega, que a su parecer hubiera puesto en evidencia que el exdirigente etarra estaba trabajando para la paz.

Pasquet-Marinacce había intentado persuadir al Tribunal Correccional -sin éxito- de que el juicio debía celebrarse ya, con la convicción de que con la formulación de la imputación vinculada únicamente al departamento de los Pirineos Atlánticos el dosier estaba "vacío" y su cliente hubiera salido absuelto.

Esta causa ya había sido devuelta a la instrucción en septiembre de 2019 y luego en marzo el proceso quedó pospuesto a causa de la crisis de la covid-19.

Esta segunda causa que Urrutikoetxea tiene abierta en Francia deriva de la condena que recibió en rebeldía a ocho años de cárcel en junio de 2017, cuando estaba en la clandestinidad, por su papel al frente del aparato político de ETA entre 2010 y 2013.

Como es su derecho, cuando fue arrestado en los Alpes franceses en mayo de 2019 pidió la revocación de esa sentencia y la repetición del juicio.

El otro asunto que tiene pendiente ante la justicia francesa se juzgará el 22 y 23 de febrero, después de que el Tribunal de Apelación de París diera su visto bueno el pasado lunes al aplazamiento solicitado por la defensa.

Josu Ternera está en libertad condicional desde finales de julio en Francia y tiene también cuentas pendientes con la justicia española, que lo reclama para juzgarlo.

La justicia francesa ha dado su visto bueno a su entrega a España por su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, donde murieron once personas, y por la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas", aunque en ambos casos eso está primero a expensas de los recursos que ha presentado ante el Tribunal Supremo.

Hay una tercera demanda española pendiente de resolución ante el Tribunal de Apelación de París por el asesinato en Vitoria en 1980 del directivo de Michelin Luis Hergueta.

Urrutikoetxea fue detenido en mayo de 2019 en los Alpes franceses y desde entonces la Justicia francesa ha autorizado su extradición a España por dos casos, mientras estudia lo mismo por un tercero. Está pendiente de estos dos juicios en Francia, mientras se encuentra en libertad condicional desde finales de julio.