Vuelven a atacar en San Sebastián una placa en recuerdo de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA

SAN SEBASTIÁN, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Guipúzcoa, José Luis Arrúe, ha condenado el nuevo ataque en San Sebastián este pasado fin de semana a la placa en recuerdo del edil popular asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, y ha lamentado que "una parte de la sociedad está enferma, sigue viviendo con odio".

Arrúe, en un comunicado, ha lamentado "que no se permita honrar a quienes murieron como consecuencia de la sinrazón de ETA y no se respete el sufrimiento de sus familiares, sometiéndolos a más dolor, si cabe, con este tipo de acciones". "No solo se demuestra con ellas la falta de tolerancia hacia quienes piensan diferente, sino también una falta de humanidad inaceptable", ha asegurado.

Para el presidente de los populares guipuzcoanos, "vivimos en un momento y en una sociedad en la que todavía hay quienes siguen poniéndose de perfil, resistiéndose a llamar a las cosas por su nombre, llegando a equiparar a asesinos y asesinados".

A su juicio, "esto es inadmisible en una democracia que quiere avanzar en libertad". Por ello, el dirigente del PP de Guipúzcoa ha incidido en que "no se puede tender la mano ni blanquear a estos sujetos, menos aún desde el Gobierno".

Arrúe ha apostado, además, por una "mayor implicación y defensa" delGobierno Vasco en "una educación en valores, que pasa por el respeto a los derechos fundamentales frente a los déficits democráticos que evidencian ataques como éste".

Por último, ha subrayado que "no van a conseguir, por muchos ataques que lleven a cabo, ya que este no es el primero, que olvidemos, seguiremos peleando por la dignidad, la memoria y justicia que merecen las víctimas de ETA, se lo debemos".