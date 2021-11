Ximo Puig advierte de que la financiación autonómica no se puede abordar "simplemente desde la perspectiva del PSOE"

Pide que tampoco se haga desde el "frentismo" de unas CCAA contra otras o contra el Gobierno y tampoco desde el "dumping fiscal"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado hoy que la financiación autonómica no se puede abordar "simplemente" desde la perspectiva del PSOE, pero tampoco desde el "frentismo" de unas autonomías contra otras o desde el "dumping fiscal". Por ello, ha reclamado un "pacto de país" para garantizar el estado del bienestar.

Así lo ha afirmado el líder valenciano a su llegada a la reunión convocada hoy en la sede socialista de Ferraz, en la que los presidentes autonómicos del PSOE han sido convocados por la dirección del partido para tratar de concitar una postura común en materia de financiación autonómica. Una reunión que se produce días antes de la convocada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para abordar esta cuestión y a a que ya han confirmado su asistencia algunos presidentes autonómicos socialistas.

Puig ha dejado claro que el debate de la financiación autonómica "no se puede encarar desde el frentismo, ningún frentismo, ni de unas CCAA contra otras, ni frentismo contra el Gobierno".

En su opinión, se trata de garantizar un estado del bienestar "potente" y cree que para eso "no se pueden hacer trampas en el solitario" y tampoco se puede hacer "dumping fiscal". "No se puede no generar una cultura federal de cooperación, de eso se trata", ha recalcado.

Pero, al ser preguntado si cree que debe haber una voz única en el PSOE en este asunto, Ximo Puig también ha dejado claro que "tampoco se puede abordar simplemente desde la perspectiva del PSOE".

En este sentido, considera que en este asunto están concernidos "todos los partidos, todas las formaciones, no solo políticas, sino también sindicales, empresariales". Por ello, cree que lo que se debería hacer es llegar a un "gran pacto de país para la financiación del estado del bienestar".

En este sentido, ha reclacado que hay que pensar en el interés general teniendo en cuenta que, al final, el objetivo es que todos los ciudadanos españoles tengan unos servicios públicos de alta calidad.

Por ello, ha plantado la necesidad de garantizar que haya una "suficiencia financiera de las CCAA" porque, en su opinión, si se garantiza esto, se garantiza el estado del bienestar.

De hecho, ha puesto como ejemplo que esto se ha visto en la pandemia, cuando se ha demostrado "lo fundamental que es tener una sanidad pública, una educación pública de calidad". "Eso --ha insistido-- hay que financiarlo adecuadamente".

Además, ha señalado que "están en las CCAA estas competencias". Por lo tanto, ha precisado que por una parte se está hablando de la "suficiencia" y por otra de la "equidad", es decir, "la igualdad entre los ciudadanos españoles a la hora de decidir los servicios públicos".