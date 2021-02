Ximo Puig defiende que "salvar la Semana Santa" no es "ninguna prioridad"

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha defendido que "salvar la Semana Santa" no es "ninguna prioridad", ya que "en estos momentos no estamos en condiciones de pensar que en Semana Santa no estaremos en una situación de normalidad".

Así se ha pronunciado Puig este martes a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, en la que ha incidido que "estamos en el centro de la pandemia" con una "situación muy difícil". "Cada día hay muchas personas muertas y muchos contagios", ha recordado.

No obstante, ha admitido que "cada día que pasa vamos un poquito mejor", pero "no se puede dar falsa sensación de normalidad y seguridad". "En los últimos días, hay buenas noticias, ha bajado la incidencia acumulada y hay una mejor situación hospitalaria, pero aún es una situación muy difícil y muy grave", han agregado.

